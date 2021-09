Italijani navdušeni nad začetkom prvenstva, zaostaja celo premier league

Inter po odhodu Lukakuja dobil navezo Džeko-Martinez

Športni dnevnik La Gazzetta dello Sport ne skopari s pohvalami na račun prvih tekem nove sezone serie A, ki po mnenju rožnatega časnika odsevajo duh italijanske zgodovine – da iz tistega, kar imaš, iztisneš največ. »Izgubili smo Donnarummo, Lukakuja, Hakimija in ronalda: vse to drži kot pribito. A zdaj je pred nami prvenstvo, ki bo izbrusilo svoje bisere, četudi so morda še vedno malce podcenjeni ali še v povojih,« so prepričani italijanski kolegi.Serie A je zdaj (spet) eno glavnih evropskih prvenstev, ki se lahko trenutno pohvali z najvišjim povprečjem zadetkov na tekmo (3,25, tekmo pa morata odigrati še Venezia in Torino). O kakšnem cattenacciu torej ni ne duha ne sluha, samo Napolijev asje na petih tekmah dosegel kar šest golov, toliko, kolikor v majici madridskega Reala. Napoli je tako kot pariški PSG v ligue 1 še edini v velikih prvenstvih s stoodstotnim izkupičkom. Prekaljeni lisjaki kazenskih prostorovin kot Osimhen vzhajajoči zvezdnik nogometa na Apeninskem polotokuso skupaj z ostalimi razpoloženimi kolegi prispevali k izvrstnemu povprečju zadetkov, ki seveda najbolj privabljajo gledalce. S povprečjem 3,25 gola na tekmo serie A močno vodi pred bundesligo (2,98), ligue 1 (2,95), premier league (2,64) in la ligo (2,40).Gledanost serie A se je v zadnjih letih, tudi zaradi prisotnosti, pridno izboljševala, a k temu so prispevali tudi zanimivi boji za naslov oziroma tudi za evropska tekmovanja. Juventus si je denimo šele v dramatičnih zadnjih kolih v minuli sezoni priboril nastopanje v ligi prvakov, Inter pa je sicer precej hitro osvojil scudetto. A letos se očitno obeta še veliko bolj izenačena bitka povsem pri vrhu, medtem ko ima PSG denimo v ligue 1 že devet točk prednosti pred Lensom. Empoli sinje v tem trenutku denimo bližje naslovu kot Juventus, opozarja Gazzetta.»Napoli počasi odkriva Osimhenov talent. Nihče ne ve, do kje lahko poseže, a to velja tudi za preostanek ekipe (Luciana) Spallettija, ki se v primerjavi z minulo sezono praktično ni spremenila. Skoraj 50 % golov (7 od 16) so dosegli branilci in vezisti, četrtino pa nigerijski napadalec. Vsega je dovolj. Pri italijanskih prvakih skoraj 50 % bremena nosi dvojec Džeko-Lautaro: 9 od 20. Če je bil prej to dobri Romelu, zdaj voz Inzaghijeve ekipe potiskata dva,« naštevajo pri milanskem dnevniku.Niso pozabili omeniti, da Milan še čaka na navezo, a da je v tem času že večkrat zablestel, v taboru Rome, ki je minuli konec tedna izgubila derbi z Laziem, pa izpostavljajo stalen napredek, zin, ki je moral derbi izpustiti, pa ekipa Joseja Mourinha drži ritem za ponovno uvrstitev v ligo prvakov, so prepričani.Atalanta z Josipom Iličićem, ki ga sicer niso omenili, je »prekrasnen stroj« so dodali, četudi nima prepoznavnega strelca.je pri dveh zadetkih in je po težavah s poškodbo ter govoricah, ki so ga selile k Interju, na poti proti vrhunski formi. Zobe s srbskim zvezdnikom Vlahovićem (4 goli na 9 tekmah) kaže tudi Fiorentina, a Gazzetta opozarja, da bo najbolj negotovo bitko za scudetto v zadnjem desetletju dobil tisti, ki bo ujel najboljše ravnovesje med izrazitimi strelci in presotankom ekipe.