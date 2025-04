Bijol in Lovrić nemočna proti Milanu

Slovenska nogometaša Sandi Lovrić in Jaka Bijol sta v uvodni tekmi 32. kroga italijanske lige z Udinesejem gostila Milan. Slednji je po dobri predstavi zmagal s 4:0.

Milan je v Vidmu zagrozil že po nekaj sekundah po nesporazumu v obrambi Udineseja, povedel pa v 42. minuti, ko je žogo pod prečko z roba kazenskega prostora poslal Rafael Leao. Strahinja Pavlović je ob koncu polčasa podvojil prednost gostov.

Domači so imeli v prvem delu le en res nevaren napad, a se je izkazal Mike Maignan, tudi v drugem pa jim ni uspelo zmanjšati zaostanka, še več, v 75. minuti je Theo Hernandez s strelom z leve strani še povečal prednost rdeče-črnih. Ti so svoj četrti gol dosegli v 81. minuti, ko se je med strelce vpisal še Tijjani Reijnders.

Lovrić je v zasedbi iz Vidma igral do 65. minute, Bijol pa je igral celo tekmo, na kateri je v 55. minuti po hudem trku moral iz igre vratar gostov Maignan. Ta je z glavo trčil s soigralcem Alexom Jimenezom in so ga na nosilih odnesli z zelenice.