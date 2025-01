Zvezdan Mitrović je izgubil živce, a ne zaradi poraza zmajev

Košarkarji Cedevite Olimpije so na četrtem gostovanju v zadnjih 10 dneh prvič parket zapustili sklonjenih glav. V francoskem Bourgu so izgubili z 82:87, usodna je bila slaba tretja četrtina, ki so jo Francozi dobili s 30:17.

Ko so domačini povedli že za 17 točk, so zmaji v končnici našli dovolj moči za še en juriš in prišli na šest točk zaostanka, do zmage pa tokrat niso uspeli. Tekmo so zaznamovale številne težave s semaforjem in štoparico, zato je živce povsem izgubil ljubljanski trener Zvezdan Mitrović in bil zaradi dveh tehničnih napak predčasno poslan v garderobo.

Pri Olimpiji se je utrujenost poznala predvsem v napadu, pri metih z razdalje (ekipno 6-17, 35 %) se je šele v samem zaključku tekme razigral Devante Jones, ki je tekmo zaključil z 10 točkami. Prvi strelec pri Ljubljančanih je bil Devin Robinson s 17 točkami, DJ Stewart jih je dodal 13. Izpostaviti velja zelo dobro predstavo Joana Beringerja v obrambi (4 točke, 9 skokov, 3 blokade), tokrat je manjkal učinek kapetana Jake Blažiča (5 točk).

Zapisnikar je Zvezdana Mitrovića spravil na rob obupa, izgubil je živce in bil izključen. FOTO: Cedevita Olimpija

Na potrditev uvrstitve v končnico bo Olimpija še nekoliko počakala, še vedno je v igri tudi drugo mesto in neposredna uvrstitev v četrtfinale, veliko pa bo odvisno od dvoboja z vodilno Valencio, ki v Stožice prihaja prihodnji torek (18.30). Zmaji se zdaj vračajo domov, tekmec za utrujeno ljubljansko moštvo bo v nedeljo primeren – v Stožice prihaja Mornar, zadnje moštvo lige ABA.

JL Bourg – Cedevita Olimpija 82:87 (20:22, 36:38, 53:68)

Dvorana Ekinox, gledalcev 3500, sodniki: Racys (Litva), Baena (Španija) Gordon (Izrael).

Bourg: Salash 22 (4:5), Nelson 5, Benitez 14 (7:7), Usher 9 (1:2), Ayayi 4, Castaneda 14 (1:1), Pansa 8 (4:4), Jefferson 9 (1:1), Kokila 2 (0:2).

Cedevita Olimpija: Stewart 13, Robinson 17 (5:8), Jones 10, Radović 3 (1:2), Nikolić 9 (2:2), Lemar 8 (2:2), Blažič 5 (2:2), Beringer 4, Stipanović 8 (0:2), Tasić 5.

Prosti meti: Bourg 18:22, Cedevita Olimpija 12:18.

Met za tri točke: Bourg 11:28 (Castaneda 3, Jefferson 2, Salash 2, Usher 2, Nelson, Benitez), Cedevita Olimpija 6:17 (Jones 2, Nikolić, Blažič, Tasić, Stewart).

Osebne napake: Bourg-en-Bresse 22, Cedevita Olimpija 22.