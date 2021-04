Jan Oblak ne kotira zaman na vrhu pred Messijem, Felixom in Fatijem

Atletico želi izkoristiti naporen ritem Reala in Barcelone

Kylian Mbappe ostaja velika želja madridskega Reala. FOTO: Christian Hartmann/Reuters



Trener Diego Simeone lahko razmišlja le o sistemih igre

Atletico bo jutri krenil nad Eibar. FOTO: Delo

Kako močno bosta konec tedna pobegnila Barceloni njena rivala iz Madrida? To je glavno vprašanje za navijače vodilnega Atletica in Reala pred nadaljevanjem španskega nogometnega prvenstva, potem ko čaka Katalonce boj z Baski za lovoriko v kraljevem pokalu in bodo igrali zaostalo tekmo šele konec aprila.Večina na Iberskem polotoku kaže s prstom na 8. maj in uro 16.15, ko naj bi se v »derbiju sezone« pomerila Barcelona in Atletico Madrid, toda boj za španskega prvaka bi bil lahko odločen že prej. Kdo ve, koliko točk bodo dotlej zbrali Atletico (67), Real (66) in Barcelona (65). Slednja bo danes na olimpijskem štadionu v Sevilli lovila svojo prvo lovoriko v tej sezoni, četudi ji Athletic Bilbao zanesljivo ne ustreza. Katalonce čaka prav zavoljo tega v nadaljevanju strahovit ritem tekem: na tri dni si bodo delili igrišče z njimi Bilbao, Getafe, Villarreal, Granada in Valencia.Še bolj naporen ritem čaka realovce, ki bodo v času do zadnjega preostalega derbija te sezone – 9. maja bodo gostili Sevillo – igrali dve polfinalni tekmi lige prvakov s Chelseajem. Pri Realu je živahno tudi ob igrišču, ne le na njem: klub se je že dogovoril za enoletno podaljšanje pogodbe z zimzelenimenako naj bi poskušal storiti sOd prihodamorda ne bo nič – pariški šefmu je ponudil podaljšanje sodelovanja do leta 2024 z letno neto plačo 25 milijonov evrov. Kljub temu nekateri španski mediji v zadnjih dneh vneto »selijo« Francoza k rojakuin to krepijo z drugimi »argumenti«: Mbappe na omrežju instagram sledi osmerici baletnikov – to so Modrić, Ramos,in–, njegove objave pa redno všečkata tudi poveljnika Realove slačilnice Ramos in Modrić.Kako bo Atletico unovčil oster ritem tekmecev v boju za španskega prvaka? Rdeče-beli klub je v tej sezoni že porabil bonus storjenih napak in ga del »prenesel« tudi v naslednjo sezono, tako močno je »grešil« februarja, marca in aprila. Do »tekme desetletja« v Barceloni bo zato lovil vseh 12 možnih točk v merjenju moči z Eibarjem, Huesco, Bilbaom in Elchejem.Trenerse bo lotil nedeljskega izziva s tremi branilci v liniji (3-4-3), med katerimi v zadnjem času igra najbolj stanovitno in premeteno črnogorski 30-letnik. »Pozitivno« plat prepovedi štirih tekem igranja, s katero ga je nedavno kaznovala Uefa, predstavlja dejstvo, da velja le v ligi prvakov. V napadu naj bi igral trojček. Prvi topničar klubaje aprila že odigral, kar je mogel, pod vprašajem je tudi prvi virtuoz v orkestruZanimivo analizo koristnosti za svojo ekipo so opravili v dnevniku As in ugotovili, da kotira na vrhu – vratar J. Prav slovenska številka ena je v zadnjem obdobju rešila največ tekem in preprečila večjo razprodajo točk kot na tržnici. Po njihovem lahko Simeone polemizira le o tem, kdaj naj se odloči za »njegov« sistem igre 4-4-2 in kdaj za 3-4-3, saj se mu ni treba bati za opravljeno med vratnicama. Oblak s tržno vrednostjo 90 milijonov evrov ne kotira zaman na vrhu igralcev španskega prvenstva, za njim soFelix,in