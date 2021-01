Jan Oblak petič najboljši v Sloveniji

Športni dnevnik Ekipa SN je v sodelovanju z novinarji ostalih slovenskih medijev trinajstič izbral najboljšega nogometaša leta. V letu 2020 je to postal Jan Oblak , slovenski reprezentančni vratar in član madridskega Atletica.Za peti naziv najboljšega v državi je v letu 2020 Škofjeločan prehitel lanskega zmagovalca(Atalanta),(Inter),(Leipzig) in(Ferencvaros).Naziv najboljšega mladega nogometaša minulega leta je pripadel(Bravo in Maribor), ki je nasledil dvakratnega zaporednega zmagovalca. V glasovanju je Matko prehitel(Celje),(Slovan Bratislava),(Celje) in(Mura).Najboljši trener je postal, ki je s Celjem osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 2019/20. Zdaj že nekdanji trener grofov je ugnal selektorja slovenske izbrane vrste(Rijeka),(Mura) in(Bravo).Naj nogometaš v Prvi ligi Telekom Slovenije je postal(Celje in Würzburger Kickers). Drugo mesto je osvojil(Olimpija), tretje(Celje in Wolfsberger), sledila pa sta še(Mura) in(Maribor).