Madridski derbi na Bernabeuu, Gerrard na Anfieldu

Po tem, ko se je Atletico z Janom Oblakom ognil hitremu slovesu od nogometne lige prvakov, Madridčane že ta konec tedna čaka ena od največjih tekem sezone – gostovanje pri mestnem tekmecu Realu.

710 tekem je za Liverpool odigral Steven Gerrard in dosegel 186 golov

Razlika na lestvici bi lahko narasla že na težko ulovljivih 13 točk, čeprav ima Real v španskem prvenstvu tekmo več na računu kot branilci naslova z druge strani prestolnice.

»Ko zmagaš, je vse dobro,« je po odločilni zmagi v Portu (3:1), kjer si je Atletico priboril napredovanje v osmino finala LP, dejal Oblak, eden junakov tekme, ki je potekala na robu incidenta. »Odkar sem tukaj, smo najboljši takrat, ko je najtežje. Če je treba trpeti, potem trpimo. To pove nekaj o naših sposobnostih in značaju,« je še povedal Oblak.

Po golih Antoina Griezmanna, Angela Corree in Rodriga De Paula je bila ena redkih črnih pik zmage poškodba napadalca Luisa Suareza, ki pa naj bi vseeno stisnil zobe. Kot nekdanjega člana Barcelone ga seveda čaka še posebej »topel« sprejem na štadionu Santiago Bernabeu, na katerem bodo do zadnjega čakali na okrevanje Karima Benzemaja. A tudi brez francoskega virtuoza je beli balet na svojem igrišču sredi tedna premagal Inter z 2:0.

»Imamo kakovost, da osvojimo prvenstvo, a nihče ne more reči, da imamo kakovost za naslov v ligi prvakov. Tu odloča dnevna forma, intenzivnost, vsaka ekipa ima svoja orožja,« je pred zanimivim spopadom s čvrsto ekipo Diega Simeoneja, ki v zadnjih mesecih prejema veliko število golov, dejal Ancelotti. »Ne igramo na telo, ne moremo se braniti na odprtem prostoru, a imamo veliko kakovosti, izkušenj in vlagamo veliko truda. Ne bi mogel zahtevati več,« je še dodal legendarni Italijan, ki je Realu že prinesel en evropski naslov, okroglega desetega, s katerim se je z zlatimi črkami zapisal v klubsko zgodovino.

Tekma Barcelone pod vprašajem? Sever Španije so prizadele katastrofalne poplave, huda ura v pokrajini Navarra ni prizanesla niti Pamploni, kjer bi morala v nedeljo gostovati Barcelona. Središče enega najslavnejših španskih mest je bilo v petek denimo dostopno zgolj s čolnom.

Šlo je seveda za obračun prav z Atleticom, in sicer v Lizboni leta 2014. Tokrat bo prizorišče Santiago Bernabeu, kjer Real ni izgubil ligaške tekme od 30. januarja, ko je ekipo vodil še Zinedine Zidane. Atletico je na štadionu, ki je še vedno veliko gradbišče, nazadnje slavil zmago v sezoni 2015/16, in sicer z 1:0, od takrat je Real neporažen v derbijih v domačih tekmovanjih.

Atletico in Jan Oblak sta v zadnjih petih sezonah premagala Real s Karimom Benzemajem (oba na fotografiji) le enkrat v ligi prvakov in enkrat v Uefinem superpokalu. FOTO: Javier Soriano/AFP

Velikana blizu slovenske meje

Velika poraženca evropskega tedna sta Barcelona in Sevilla, ki sta z neuspehoma v Münchnu in Salzburgu končala nastop v ligi prvakov in bosta zdaj poskušala osvojiti evropsko ligo. Sevilla ima kot najuspešnejši klub v zgodovini s tem tekmovanjem posebno vez, drugače je v primeru Kataloncev, pri katerih je novi trener Xavi napovedal popoln »reset«. Barça bo po nepričakovanem porazu doma proti Betisu gostovala v Pamploni, kjer ji nikoli ni bilo lahko. »To je boleča realnost. A z njo se je treba soočiti. Naj bo to prelomen trenutek,« si je v Münchnu po prepričljivem porazu z 0:3 zaželel Xavi.

V izredno močni »postavi« izločilnih bojev evropske lige se je po porazu z Villarrealom znašla tudi Atalanta, ki bo z Josipom Iličićem v Veroni poskušala nadaljevati niz petih zmag v serie A. Vodilne štiri klube na škornju ločijo le štiri točke, Empoli z Leom Štulcem in Petrom Stojanovićem odhaja v Neapelj, v Vidmu gostuje vodilni Milan, v Benetkah pri Domnu Črnigoju pa se bo ustavil Juventus. Inter bo na San Siru pričakal Cagliari.

V angleški premier league bo pozornost v 16. kolu usmerjena v Liverpool, saj se na klopi Aston Ville domov vrača legendarni vezist in dolgoletni kapetan kluba z Anfielda Steven Gerrard. »Nad tem se lahko navdušujejo drugi. Jaz želim kar najbolje pripraviti ekipo v lovu na pozitiven rezultat. Po tekmi se bom po avtocesti M6 podal proti Birminghamu, če pa takrat na Anfieldu ne bom, tudi prav,« je čustva odmislil Gerrard.