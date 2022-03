Jasmin Kurtić je solunski bog tudi v Evropi

Jasmin Kurtić, ki je do tekme z Gentom v tej sezoni dosegel že neverjetnih 17 golov, je spet udaril. Tokrat je junak izvajanja 11-metrovk na povratnem dvoboju šestnajstine finala z danskim Midtjyllandom odločil obračun osmine finala z belgijskim klubom, za katerega sta nekoč igrala denimo Marko Šuler in Zlatan Ljubijankić. Kurtić je po prvem polčasu brez zadetkov dvoboj odločil s prostim strelom v 58. minuti in svojim že 18. golom v sezoni, prvim evropskim, s čimer se je še utrdil povsem na vrhu klubske lestvice strelcev. Igro je zapustil v 80. minuti.

Na preostalih obračunih osmine finala konferenčne lige, v kateri je lani premierno nastopala tudi Mura, je beograjski Partizan utrpel visok domač poraz proti Feyenoordu. Bibras Natcho je v 13. minuti sicer zadel za vodstvo srbskega velikana, ki je po izenačenju gostov nato še enkrat povedel v 46. minuti, ko je zadel Nemanja Jović, a do konca tekme prejel še kar štiri zadetke. Izenačujočega za 1:1 in končnega za 2:5 je prispeval Jens Toornstra.

Mourinhovi na arnhemski »njivi« do zmage

Vitesse, tekmec Mure v skupinskem delu, je doma izgubil z Romo (0:1). Strelec zmagovitega gola je bil v sodnikovem podaljšku prvega polčasa Sergio Oliveira, portugalski rojak na klopi Rimljanov Jose Mourinho pa je v 79. minuti objokoval njegova dva rumena kartona, ki jih je nekdanji član Porta prejel v razmaku manj kot 10 minut in moral z igrišča. Vseeno so se sinovi volkulje uspeli ubraniti in slaviti pomembno zmago na slabo pripravljeni zelenici, ki jo je Mourinho pred tekmo okrcal z besedami: »Je bil tu heavy metal koncert? To ni nogometno igrišče. V 20 letih gostovanj na Nizozemskem so moje ekipe vedno igrale na optimalno pripravljenih zelenicah.«

V zgodnejšem terminu je bila na sporedu še tekma v Pragi, kjer je Slavia z goloma Yira Sora v 3. in 29. minuti premagala linški LASK (4:1). Častni gol je bil v 67. minuti delo Huseina Balića, nato sta na končnih 4:1 povišala Peter Olayinka v 83. in Ibrahim Traore v 85. minuti.

Odigrali so tudi že prvo tekmo osmine finala evropske lige, potem ko je Leipzig Kevina Kampla (v kratkem naj bi podaljšal pogodbo) brez boja napredoval proti Spartaku iz Moskve. Sevilla, gostiteljica letošnjega finala in rekorderka tekmovanja, je na vročem obračunu v Andaluziji z golom Munirja El Haddadija po uri igre premagala West Ham United (1:0). Zaradi rumenega kartona v zadnjih sekundah obračuna bo povratni dvoboj v Londonu moral izpustiti eden ključnih posameznikov Seville Lucas Ocampos.