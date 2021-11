Jesenski pekel Maribora: Šiška, Murska Sobota, Celje

V nadaljevanju še preberite:

Tekmovalna izenačenost je eden od svetlejših utrinkov in že stalnica v zadnjih nogometnih prvenstvih, v katerem najboljši tekmujejo med seboj, kdo bo imel manj spodrsljajev. Mariborčani so v tekmah po oktobrskem reprezentančnem premoru s stoodstotnim izkupičkom (devet točk) ujeli Koprčane in zeleno-bele tudi zaradi ugodnejšega sporeda: dve tekmi so igrali v Ljudskem vrtu, gostovali v Sežani. Vmes so bili gostitelji v četrtfinalu pokala z Domžalami. Toda v zadnjih dveh sezonah sta bila na vrhu kluba, ki po 15. kolih nista bila na vrhu ali tik pod njem.