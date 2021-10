Joan Llaporta kljub porazu podprl Ronalda Koemana

Ronald Koeman je derbi proti madridskemu Atleticu spremljal s tribune ob športnemu svetovalcu Jordiju Cruijffu (desno). FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Barcelona v derbiju proti Atleticu v gosteh ni zasukala krivulje izidov navzgor, temveč je le še poglobila krizo. Toda poraz proti prvaku z 0:2 () vsekakor ni sodil v kategorijo presenečenj ali odločilnega za usodo trenerja, ki je zaradi kazni tekmo spremljal s tribune. Obratno, po tekmi je predsednik klubapodprl trenerja, ki ga »menjujejo vsak dan«.»Ni pomembno, kakšen je rezultat. Koeman ostaja trener. On je legenda kluba in njegov navijač. Trener je postal v obdobju največje organizacijske in športne krize . Vsi upamo o tem, da se bo krivulja obrnila navzgor,« je bil jasen Llaporta, ki se je s Koemanom o njegovem statusu pogovoril že pred derbijem.Kljub jasno izraženi podpori se tudi Koeman zaveda, da ni vse v njegovih rokah. Ali pač; njemu in Barceloni bodo smer sezone tlakovale naslednje tri tekme po reprezentančnem odmoru: proti Valencii, Dinamu Kijev in Realu.»Vem, da moramo zmagovati. To je Barcelona. Pomembno je, da imam podporo in imam dober občutek,« je povedal Nizozemec, ki je že prej poudaril, da ima tudi podporo nogometašev.