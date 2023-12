Južni Francozi na Ukrajince

Po žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe v Nyonu so znani pari dodatnih bojev za osmino finala evropske lige. V teh ne bo igral noben slovenski nogometaš. V žrebu so bili klubi, ki so zasedli druga mesta v skupinskem delu evropske lige ter tretja mesta v skupinskem delu lige prvakov.

Med seboj pa se bodo merili Feyenoord in Roma, Milan in Rennes, Lens in Freiburg, Young Boys in Sporting Lizbona, Benfica in Toulouse, Braga in Qarabag, Galatasaray in Sparta Praga ter Šahtar Doneck in Marseille. Tekme bodo 15. in 22. februarja.

Zmagovalci osmih parov, igrali bodo tekme doma in v gosteh, se bodo prebili v osmino finala, kjer jih bodo čakali zmagovalci skupin evropske lige. To pa so West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal in Slavia Praga.

Žreb osmine finala bo 23. februarja. Boji najboljših 16 bodo nato 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Dublinu 22. maja.

Pari dodatnih bojev za osmino finala evropske lige:

Feyenoord – Roma

Milan – Rennes

Lens – Freiburg

Young Boys – Sporting Lizbona

Benfica – Toulouse

Braga – Qarabag

Galatasaray – Sparta Praga

Šahtar Doneck – Marseille