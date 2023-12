Oblak v boj na meji rumenega kartona, Šeška čaka beli balet

V Nyonu so opravili zadnje dejanje v ligi prvakov v letošnjem koledarskem letu. Ples kroglic je določil pare osmine finala, slovenski navijači bodo trojico adutov lahko pospremili na atraktivnih, a tudi zelo zahtevnih dvobojih. Atletico Madrid z Janom Oblakom ima proti Interju na papirju veliko več možnosti za napredovanje v četrtfinale kot Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom. Madridski Real je slovita in zvezdniška ovira in hkrati velik izziv.

»Osmina finala nikoli ni enostavna, ker se igrata le dve tekmi. Ni klasičnih dvobojev težkokategornikov, so pa vsi zelo zanimivi. Če bi moral izpostaviti enega od dvobojev, bi brez dvoma izbral dvoboj Atletico Madrid – Inter, ni ravno finale pred finalom, bo pa težak dvoboj. Leipzig na papirju proti madridskemu Realu nima veliko možnosti, a s svojim visokim presingom po celem igrišču lahko presenetijo vsakogar. Tu je še dvoboj Napoli – Barcelona, zanimivo bo,« ples kroglic v Nyonu v novi epizodi podkasta VAR ocenjuje urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik.

Madridski Atletico in Inter sta izenačena tekmeca, ekipa Oblaka in Diega Simeoneja je za »nagrado« za prvo mesto v skupini dobila ob PSG-ju najbolj zahtevnega nasprotnika. Gre za ekipi s podobno filozofijo vodenja kluba, poudarja Gorazd Nejedly: »Kluba nista podobna le na igrišču, opirata se na tradicijo, na borbenost, odločil pa bo navdih posameznika. Lautaro Martinez je v italijanski ligi vroč, a ni igralec, ki bi vseh 90 minut lahko delal razliko, je igralec trenutka, a potrebuje tudi soigralce. Na drugi strani je Antoine Griezmann lahko organizator igre ali strelec, bil je in je še vedno eden ključnih igralcev vseh ekip, katerih član je bil.«

Antoine Griezmann in Jan Oblak sta ključni figuri in nosilca upov madridskega Atletica. FOTO: Juan Medina/Reuters

Igra na meji rumenega kartona

»Atletico je morda rahel favorit, ker povratno tekmo igra doma, a ima Inter to kontinuiteto velikega kluba na višji ravni kot Madridčani. Obe ekipi sta močni na domačem igrišču, opazna je pripadnost armade navijačev, zato ju je doma težko premagati,« dodaja Siniša Uroševič. Prvouvrščeno moštvo italijanske serie A in četrta ekipa španske la lige slovita po defenzivno naravnani filozofiji nogometne igre, a Suhadolnik v podkastu opozarja, da je v zadnjem obdobju prišlo do obrata: »Atletico že sezono ali dve igra bolj napadalno, enako velja za Inter, to sta ekipi z vrhunskimi posamezniki ki znata igrati napadalno, imate igralce vrhunskega nivoja, a hkrati ohranjata borben pristop in disciplinirano igro. Njuna filozofija se kaže v trdi igri na robu rumenega kartona.«

Težka naloga čaka Šeška in Kampla, Leipzig se bo pomeril z madridskim Realom, ki bo v vlogi izrazitega favorita. Nemci so v skupinskem delu pokazali, da se lahko kosajo tudi s prvaki iz Manchestra, z všečno igro navdušujejo navijače, a tudi v nemškem prvenstvu zaradi luknjaste obrambe lahko izgubijo proti komerkoli. »Profil igralcev, ki jih Leipzig ima, je usmerjen v napad. Leipzig zmaguje in izgublja z visokim rezultatom, na njihovih tekmah je vedno veliko golov. Leipzig nima tradicionalne navijaške baze v Nemčiji, a prav z napadalno igro navdušuje mlajše generacije navijačev,« v napad usmerjeno filozofijo kluba opisuje Uroševič. Nenazadnje so napadalci na trgu tisti, ki, ob v zadnjem obdobju centralnih vezistih, prinašajo najbolj zajetne odškodnine.

Beli balet je težko premagljiv

Real v ligi prvakov zanima le naslov prvaka. »Ne vidim možnosti, kako bi Leipzig lahko napredoval, če ne bo poškodb. Marco Rose je mnogo manj izkušen trener od Carla Ancelottija, predvsem pa ima Real v napadu izjemno kvaliteto, ki je težko primerljiva z igralci Leipziga, ki se šele razvijajo v svetovne zvezde. Vprašanje pa je, koliko bo moral Ancelotti računati na igralce, ki trenutno niso v njegovem načrtu, ker starejši igralci hudega ritma ne bodo več zdržali, a jih ni več tako veliko,« izkušnje, tudi institucionalne, izpostavlja Suhadolnik, jasno je na strani Reala tudi kvaliteta.

Beni Šeško bi šel rad po stopinjah Juda Bellinghama. FOTO: Thomas Coex/AFP

Med kandidati za finale, morda za naslov v ligi prvakov ima prav Atletico najtežje delo, še nekaj preostalih evropskih velikanov pa čaka zahtevna naloga. »Glede na trenutne težave, ki so se nakopičile, bi v Neaplju lahko bila v težavah Barcelona. To je dvoboj, kjer bi lahko prišlo do presenečenja, a se do pomladi lahko še veliko spremeni. Drugje pa negotovosti ne bi smelo biti, City in Bayern čaka relativno lahko delo,« izžrebane pare osmine finala ocenjuje Nejedly.

V drugem delu podkasta VAR lahko slišite povzetek tujih derbijev minulega konca tedna, v tretjem pa analizo zaključka jesenskega dela državnega nogometnega prvenstva, ki je minil v znamenju Celja. In Brava, se strinjajo tokratni komentatorji nogometnega podkasta Delove športne redakcije.