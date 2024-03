Na Malto po zmago za samozavest in selektorja Keka

V nadaljevanju preberite:

V nekoliko bolj resnobnem vzdušju kot sicer sta pred odhodom na Malto pred novinarje stopila kapetan Jan Oblak in pomočnik selektorja Boštjan Cesar, Matjaž Kek je zaradi smrti očeta medijske obveznosti razumljivo izpustil. Tako »Cesi« kot Oblak sta poudarila, da mu reprezentanca stoji ob strani, nato pa pogled usmerila proti Malti, ki ni tekmica, ki bi jo lahko vzeli z levo roko. »Tudi na betonskem igrišču za blokom želim zmagati, ne remizirati ali izgubiti, enako bo na Malti. Ni prijateljskih tekem, zmaga je vedno pomembna, tokrat predvsem za našo samozavest,« poudarja kapetan.

Kratko potovanje in ugoden termin (19.00) je reprezentanca izkoristila in še včeraj dopoldne trenirala v idiličnih razmerah na Brdu, kjer je v sončnem vremenu v ozadju pihalna godba igrala še poljsko himno ob delovnem obisku predsednika Andrzeja Dude. S Poljaki se Slovenci niso pretirano ukvarjali, najprej jih je Kek zbral na sredini igrišča in poskrbel, da so misli usmerjene le proti Malti, nato je trening prepustil pomočnikom.

»Prvič je z nami že v nedeljo treniralo lepo število igralcev, ostali so se pridružili v minulih dneh, tako da smo lahko trenirali v polni zasedbi. Zdravstveno stanje je dobro, Benjamin Verbič je lahko opravil vse treninge in je nared za igro, nekaj težav ima le Sandi Lovrić, bolečine je začutil na zadnji tekmi Udineseja. Vsi ostali pa so zdravi,« je Cesar predstavil optimistični pogled na zdravstveni karton. Poškodba Lovrića je manjša nevšečnost, spomladi nosi veliko odgovornosti v igri Videmčanov in je tudi v Kekovi selekciji kandidat, da (znova) dobi večjo vlogo. Morda tudi v začetni enajsterici.