Kamplu usojena Budimpešta

Povratna tekma osmine finala nogometnemedinbo tako kot prva tekma prav takoje odločila Evropska nogometna zveza po posvetovanju z obema kluboma. Leipzig je prvo tekmo osmine finala lige prvakov 16. februarja izgubil z 0:2 proti Liverpoolu.je igral za Leipzig do 73. minute.Tudi prva tekma je bila v Budimpešti zaradi omejitev, povezanih z zajezitvijo novega koronavirusa. Če bi bila tekma v Angliji, bi morali člani kolektiva iz Leipziga v dvotedensko karanteno. Povratna tekma bo v Budimpešti 10. marca. Pred klubi so le povratne tekme, po prvi polovici 1/8 finala pa si si priigrali prednost Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern, Porto, Dortmund, PSG in Liverpool.