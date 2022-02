Katanec se ni motil: bodi kot Juan, ne kot James

V nadaljevanju preberite:

Čile, Kolumbija ali Urugvaj? Nekdo od velike trojice bo najverjetneje ostal brez nastopa v Katarju, v najtežjem položaju je Čile, ki je kot takrat še aktualni južnoameriški prvak izpustil že mundial v Rusiji. Kolumbijcem so na zadnji domači tekmi hrbet obrnili številni navijači v Barranquilli, ki so prišli do živega zvezdniku Jamesu Rodriguezu.