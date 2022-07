Kazahstance so že proučili, Črnogorcev še ne

Na sedežu Evropske nogometne zveze (UEFA) v Nyonu so izžrebali kvalifikacijske skupine za nastop na svetovnem prvenstvu v futsalu ter predkroga in glavnega kroga v ligi prvakov. Slovenska reprezentanca se bo pomerila s Kazahstanom in Črno goro, Dobovec pa bo v ligi prvakov igral proti Barceloni, Hovocubu in Luxolu iz St. Andrewsa, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS).

Evropska moštva se bodo potegovala za sedem vstopnic za jubilejno 10. svetovno prvenstvo, ki bo leta 2024. Kdo ga bo gostil, še ni znano. Zanimanje zanj so pokazali v Iranu, Indiji, Maroku, Mehiki, ZDA in Gvatemali. Lani je mundial gostila Litva, naslov prvaka pa so osvojili Portugalci.

Slovenija na tem tekmovanju še ni igrala. Kvalifikacije, ki bodo potekale od letošnje jeseni do marca 2023, bo začela v konkurenci 36 reprezentanc. Zavoljo poraza proti Finski na zadnji tekmi evropskega prvenstva je naša izbrana vrsta v kvalifikacije vstopila kot 13. država, tako da ni bila nosilka.

Reprezentance so razdelili v ducat skupin, igralo pa se bo po dvokrožnem sistemu. V elitni del tekmovanja bo napredovalo 12 najboljših moštev v skupinah in štiri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih osem drugouvrščenih ekip bo šlo v dodatne kvalifikacije za štiri preostala mesta.

V njem bo igralo dvajset reprezentanc, ki jih bo žreb (na sporedu bo 5. julija 2023) razdelil v pet skupin. Pet prvakov skupin bo neposredno odpotovalo na svetovno prvenstvo, štiri najboljše drugouvrščene ekipe iz petih skupin pa se bodo pomerile za zadnji dve vstopnici.

»Kogarkoli bi dobili, bi bil žreb zahteven. Vsi danes že dobro igrajo futsal. A povsem zaupam svoji ekipi, da se bomo uvrstili v drugi krog kvalifikacij. Kazahstan je vrhunska ekipa, ki sem jo v zadnjih mesecih podrobno proučil. Dokazali smo, da lahko igramo tudi proti takšnim reprezentancam. Tudi Črna gora zna igrati futsal in tudi njih bomo podrobno proučili,« je po žrebu povedal selektor Tomislav Horvat.

Kvalifikacije se bodo začele med 12. in 21. septembrom, nadaljevale oktobra in novembra ter na začetku marca 2023. Tekme v drugem delu kvalifikacij bodo potekale do 20. decembra 2023.

Zadovoljen z žrebom

V 22. sezoni lige prvakov v futsalu bo vnovič igral slovenski državni prvak Dobovec. Igralo bo 56 ekip iz 52 evropskih nogometnih zvez. Dobovec bo v glavnem delu igral v skupini 3, ob njem pa še aktualni prvak, španska Barcelona, nizozemski ZVV Hovocubo in malteški Luxol St. Andrews, ki bo gostil turnir.

»Z žrebom sem zadovoljen, naš cilj je preboj v elitni del. Treba se bo dobro pripraviti na tekmece, našo kakovost pokazati na terenu in se spet prebiti med 16 najboljših v Evropi,« je izjavil kapetan Rok Mordej.

Dobovec bo med evropsko elito igral šestič, vselej se je uvrstil v glavni del 16 najboljših. Leta 2021 pa je zaigral na zaključnem turnirju osmerice v Zadru. Novo sezono začenja kot šestouvrščena ekipa, kar je veliko priznanje za klub, ki je postal evropska stalnica.

Predkrog bo na sporedu med 23. in 28. avgustom, glavni del pa med 25. in 30. oktobrom. Elitni del bo med 22. in 27. novembrom, finalni turnir pa prihodnje leto aprila oziroma maja.