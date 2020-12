Kdor je izločil Slovenijo, je bil evropski prvak

Mile Aćimović je optimist. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo

Evropski prvak Španija, ki je leta 2019 v finalu v Vidmu premagala Nemčijo, bo 24. marca v Ljudskem vrtu prvi tekmec Slovenije.

Skupine

Slovenija bo evropsko prvenstvo do 21 let 24. marca v Ljudskem vrtu odprla sanjsko: pomerila se bo z branilko naslova, najuspešnejšo reprezentanco v zgodovini EP in petkratno prvakinjo Španijo. Žreb štirih tekmovalnih skupin EP, ki bo v Sloveniji in na Madžarskem, za Slovenijo ni bil idealen: v naši skupini B sta še druga petkratna prvakinja Italija in Češka.»Dobili smo ene od najmočnejših tekmecev, toda saj smo bili v četrtem bobnu. Tudi Češko poznam, gledal sem jo, ker je bila v skupini s Hrvaško. Prišli bodo evropski zvezdniki, igralci Barcelone, Reala ... Čakajo nas kakovostne tekme. Težko bi govoril o ciljih, šli bomo iz tekme v tekmo in vem, da lahko pustimo dober vtis,« je ocenil žreb selektorUvodne besede pred prvim dejanjem že 23. plesa selekcij do 21 let so pripadle predsedniku Evropske nogometne zveze (Uefe): »Prvenstvo gostita državi, ki imata sloves odličnih prirediteljev. Nogomet brez gledalcev je slab, upam, da bodo navijači lahko že prisotni, vse bi se spremenilo. Bodimo optimisti, naj prvenstvo prinese nekaj pozitivnega, veselje, uživanje in slavljenje. To je resno tekmovanje, igralci so že veliki zvezdniki. Nogomet spremljajo milijarde ljudi, je šola za življenje.«Prvič bosta euro gostili dve državi. Zaradi natrpanega urnika tekmovanj prihodnje leto, ki ga je krojila pandemija, zaradi česar je bil tudi preložen v naslednje leto, bo prvič razdeljen v dva termina. Prvenstvo s šestnajstimi reprezentancami bo najštevilčnejše doslej.Skupinski del bo na sporedu od 24. do 31. marca, izločilne tekme pa od 31. maja do 6. junija. Finale bo v Stožicah. Sloveniji iz tekmovalnega zornega kota roka nekdanjega velikega tekmeca slovenskih članskih reprezentantov, Švicarja, ni bila najbolj naklonjena. Bivši član Arsenala, Milana, Evertona in Valencie je iz bobna izvlekel vroči kroglici z listkoma, na katerih sta bili zapisani najuspešnejši velesili Španija in Italija. Tudi Češka je vse prej kot lahka tekmica. Vse tri slovenske tekmice so si uvrstitev na EP zagotovile kot zmagovalke kvalifikacijskih skupin, Češka v skupini z našo južno sosedo Hrvaško, ki jo je na EP z zvrhano mero sreče popeljal nekdanji Olimpijin trenerAćimović si je še posebej zaželel vrnitev navijačev. »Z njimi bi bilo veliko lažje. Težava je, da ne vem, če bomo še imeli na voljo kakšen termin za priprave, razen pred prvenstvom. Pod mojim vodstvom smo igrali dve tekmi z udeleženci EP, približno vemo, kaj nas čaka. Dobro bi bilo, da bi igrali še dve tekmi, da se še bolje uigramo in pripravimo. Za vse bo prvenstvo izvrstna priložnost, da vidijo, kje so,« je povedal 42-letni Ljubljančan, ki je na začetku novembra nasledilSlovenija bo prvič nastopila na največjem zaključnem turnirju, v preteklosti pa je bila že uspešna v sicer različni obliki kvalifikacij. Leta 1995 je v odločilni tekmi kvalifikacijske skupine za preboj na EP izgubila z Italijo z 0:1, leta 2005 pa je bila v dveh tekmah za preboj na zaključni turnir osmih najboljših boljša Nizozemska (0:2, 0:0). Azzurri z zvezdniki a lain Nizozemci zso bili nato evropski prvaki.Španija je na zadnjem EP v Italiji v finalu z 2:1 () premagala Nemčijo. Najboljši igralec je bil Fabian Ruiz, zdaj član Napolija, najboljši strelec pa Nemec(7 golov), zdaj član Benfice.