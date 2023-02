Težko bi začeli bolj spektakularno kot z Bavarci v Parizu

V nadaljevanju preberite:

Prihaja peti letni čas, bi lahko zapisali ob vrnitvi bojev v nogometni ligi prvakov. Izločilne tekme v paradnem tekmovanju Uefe sodijo na vrh športnih dogodkov po merilih spektakularnosti, nepredvidljivosti in globalnega interesa navijačev. Podobno bo tudi drevi ob 21. uri, ko bodo odprli osmino finala lige prvakov v Parizu in Milanu.

Kvalifikacije za spektakel, o katerem sanja vsak nogometni fantič od Los Angelesa do Aucklanda, so odprli davnega 21. junija, 6. septembra so igrali prvo kolo lige prvakov v sezoni 2022/23. Za nami je 96 od 125 tekem, v katerih so nogometaši zabili 304 gole oziroma zavidljivih 3,17 na tekmo. Redni del, v katerem sta s sedmimi goli izstopala Kylian Mbappe in Mohamed Salah, si je v živo ogledalo 4,5 milijona gledalcev in milijarde pred TV zasloni. Kaj sledi? Več v tekstu.