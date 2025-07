Klonile tudi debitantke, Francozinje blizu četrtfinalu

Nogometašice Francije so v drugem krogu predtekmovalne skupine D na evropskem prvenstvu v švicarskem St. Gallnu premagale Wales s 4:1 (2:1) in prišle do druge zmage na turnirju ter so na pragu četrtfinala. Valižanke, debitantke na velikih turnirjih, so po dveh porazih brez možnosti za izločilne boje.

Favorizirane Francozinje, ki so za uvod EP premagale branilke naslova Angležinje, so povedle že v 8. minuti, ko je zadela 27-letna najboljša strelka in igralka prejšnjega francoskega prvenstva Clara Mateo. Le 6. minut pozneje je po protinapadu in z nekaj sreče pri odboju žoge za prvi gol Valižank na velikih tekmovanjih izenačila 38-letna Jessica Fishlock. Fishlockova je z zadetkom postala najstarejša strelka na evropskih prvenstvih, pred njo je rekord pripadal Julie Nelson, ki je zabila gol pri 37 letih.

V 43. minuti je po prekršku nad Mateo v kazenskem prostoru udarec z bele pike v vodstvo spremenila Kadidiatou Diani. A je streljala preveč po sredini gola ter ni manjkalo veliko, da bi bila vratarka tekmic uspešna v posredovanju. V 53. minuti in deset minut pozneje sta Amel Majri in kapetanka Grace Geyoro povišali izid na 4:1 ter odločili dvoboj. Selektor francoske reprezentance Laurent Bonadei pa je kljub zmagi opozoril, da jim mesto v izločilnih bojih še ni zagotovljeno. »Pomembno je bilo, da smo ohranili energijo – tako fizično kot tudi v smislu okrevanja. Nismo se še kvalificirali, vemo, da nas v nedeljo proti Nizozemski čaka pomembna tekma,« je po tekmi povedal Bonadei.

Nekaj ur pred tem so na prvi tekmi skupine nogometašice Anglije v Zürichu premagale Nizozemke s 4:0 (2:0). S tem so branilke naslova prišle do prve zmage na turnirju, Nizozemke pa so po zmagi proti Walesu doživele visok poraz. Na slovitem stadionu Letzigrund je dva gola dosegla Lauren James.