Koeman po tekmi s Cadizom bolj razočaran kot po porazu s PSG-jem

Pretekli teden je bil za nogometaše Barcelone neuspešen, saj so so tako na obračunu lige prvakov proti Paris Saint-Germainu kot ligaškem dvoboju s Cadizom ostali brez zmage. Njihov trenerje kot največje razočaranje izpostavil prvenstveno točko.Če so Katalonci v torek na tekmi osmine finala lige prvakov proti PSG-ju visoko izgubili , pa je bilo včeraj popolnoma drugače. Na domači ligaški tekmi s Cadizom so imeli kar 81-odstotno posest žoge in so sprožili kar 20 strelov, vendar pa so se morali zadovoljiti zgolj s točko, s čimer so zamudili priložnost, da bi poraz Atletica izkoristil s tremi točkami.»Razočaran sem, še bolj kot sem bil po torkovi tekmi. Takšne tekme moraš dobiti, kar nam ni uspelo. Gre za veliko razočaranje, saj se nam je ponudila priložnost po porazu Atletica, ne bi smeli izpustiti iz rok dveh točk. Težava je bila v tem, da je bil rezultat zelo tesen in tekmeci bi lahko izenačili v vsakem trenutku, kar se je tudi zgodilo. Do tega pride, ko ne dosežeš drugega zadetka za potrditev zmage ter nasprotnikom pustiš možnost za izenačenje. Nočem izpostavljati posameznih igralcev. V napadu nismo bili dovolj dobri, poleg tega pa se moramo drugače braniti. Če pogledamo samo kakovost, bi morali zmagati,« je bil nezadovoljen Koeman.Njegovi igralci bodo naslednjo tekmo igrali že v sredo, ko bodo na zaostali tekmi prvega kola gostili Elche. Katalonci bodo tudi v primeru zmage ostali na tretjem mestu, vendar se bodo drugouvrščenemu Realu iz Madrida približali na dve točki.