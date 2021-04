Komu kaže bolje, superligi ali Uefi?

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je prevratnikom in ustvarjalcem superlige včeraj zagrozil tudi s tožbami, izključitvami iz lige prvakov, prepovedjo nastopov za reprezentanco igralcem, ki bodo člani teh klubov, toda prestrašil jih ni. Tudi predsednik superlige Florentino Perez je že dejal, da ne ne bojijo groženj.



O tem, komu so bolj naklonjene zvezde na morebitnem soočenju na sodišču, je dal mnenje tudi eden od strokovnjakov za športno pravo Mark Orth.



»Mislim, da ima superliga močnejše argumente. Sodišče je prava pot in možnosti klubov za novo tekmovanje so dobre, je za Daily Mail povedal Orth.



»Če bi monopolist prepovedal ustvarjanje konkurence, potem konkurenčnega prava sploh ne bi potrebovali. Če je to dovoljeno, se to dotakne osnov konkurenčnega prava. Mora obstajati priložnost za odprti trg,« je pojasnil in izpostavil naslednji primer: »Če bi Amazon samo pomišljal, da bi za trgovce uvedel ekskluzivnost in bi jih izključil iz svoje platforme, ker bi svoje storitve ponujali tudi drugim, bi prišlo do vznemirjanja.«



Orth je še izpostavil primer Mednarodne drsalne zveze, ki je poskušala preprečiti drsalcem, da bi se udeležili novih tekmovanj, a sta ji namero preprečila evropska komisija in Evropsko sodišče v Luksemburgu.

