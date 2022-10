Konec še enega dolgega niza Milana, naslednji izziv Šeško & Co.

AC Milan je z izjemnimi predstavami v letu 2022 osvojil scudetto v minuli sezoni in bil do septembrske tekme z Napolijem (1:2) na San Siru nepremagan vse od januarskega poraza s Spezio z identičnim izidom. Po nesrečnem porazu, odmeval je tudi nepriznan gol Juniorja Messiasa, so varovanci Stefana Piolija do tekme z Napolijem prejšnji mesec nanizali 15 zmag in 7 neodločenih izidov.

Potem ko so vodilni Neapeljčani prekinili njihov prvi veliki niz, se je minuli konec tedna končal drugi – Milan se je namreč ponašal z najdaljšim nizom nepremaganosti na gostujočih tekmah v največjih petih evropskih ligah, na olimpijskem štadionu pa je bil zanje usoden Torino. Nazadnje je Milan v Firencah 20. novembra lani pred dobrimi 11 meseci premagala Fiorentina (3:4).

Pioli je v Torinu že ob polčasu zamenjal zvezdnika Rafaela Leãa, rekoč, da je bilo »precej očitno, da to ni bil njegov večer«. Milan zdaj ni več prvi zasledovalec Napolija, s petimi točkami zaostanka je to vlogo spet prevzela Atalanta. Leão, sicer nesporni junak aktualne sezone v taboru rdeče-črnih, je v prvem polčasu zapravil tri velike priložnosti, Milančani pa so prejeli dva gola v dveh napadih med 35. in 37. minuto, ko sta bila natančna Koffi Djidji in Aleksej Mirančuk. Gol Messiasa v 67. minuti so kljub prerivanju z Alessandrom Buongiornom sodniki priznali, toda rezultat se do konca tekme ni več spremenil.

Pioli: Salzburg bo igral povsem drugače kot Torino

»Nismo bili pri stvari in nismo igrali na visoki ravni, ravno tako nismo bili dovolj odločni v trenutkih, ki bi lahko prelomili tekmo. Bili smo slabi v našem in v nasprotnem kazenskem prostoru,« je trener Pioli povedal za DAZN. »Načrt je bil, da stojimo zelo široko, Junior je to počel na desnem boku, Leão pa malce manj na levem. V napadu smo se poskušali pomeriti štirje proti štirim, toda v zadnji vrsti gibanje ni bilo pravo, to pa velja tudi za igro spredaj. Trojna menjava ob polčasu? Nekaj sem želel spremeniti, iskati več gibanja brez žoge, več živahnosti, želel sem tudi napadalce z drugačnimi karakteristikami. Drugi polčas smo začeli bolje, a malce prej bi morali znižati zaostanek. Škoda, to je poraz, ki boli. Zdaj se moramo nemudoma odzvati in pokazati drugo plat medalje te ekipe.

Milan (26) ima točko manj od Atalante (27), medtem ko na lestvici še naprej kraljuje v tej sezoni še nepremagani Napoli (32). Sinje modri so preboj v osmino finala liga prvakov že potrdili, medtem ko Milan v sredo čaka ključna tekma na domačem San Siru proti Salzburga Benjamina Šeška.

»Njihove značilnosti niso branjenje in protinapadi, njihova miselnost, sistem in taktika bodo povsem drugačni kot Torinovi,« je še napovedal Pioli, ki si lahko z varovanci privošči tudi neodločen izid.