Koper se je približal Mariboru le na točko zaostanka

Koprčani so izkoristili spodrsljaj vijoličnih in se s peto zaporedno zmago približali vodilnim Mariborčanom le na točko zaostanka. V današnji prvi tekmi 31. kola so Koprčani z 1:0 premagali Domžalčane, potem ko je edini gol na tekmi po podaji iz kota dosegel Gambijec Lamin Colley. Koprski napadalec je zabil gol že na četrti zaporedni tekmi in na klubski lestvici strelcev ujel Jamajčana Kaheema Parrisa. Dosegla sta po devet golov. Domžalčani so od 64. minute igrali z desetemi možmi, saj je zaradi rdečega kartona, potem ko je kot zadnji branilec s prekrškom ustavil Colleyja, moral pod prho Gaber Dobrovoljc.

Koper je v tej sezoni iz Domžal odnesel vseh 12 točk, dvakrat je premagala tudi Radomlje, ki gostijo tekme na štadionu ob Kamniški Bistrici.

Domžalčani niso igrali v najboljši postavi, saj je trener Dejan Đuranović poskušal čim bolj spočiti najboljše igralce, ker bodo v sredo v Sp. Šiški igrali pokalno polfinalno tekmo proti Bravu.

Zadnje sobotno dejanje bo v Stožicah, kjer bo pred praznimi tribunami Olimpija gostila sežanski CB24 Tabor.

1. SNL, 31. kolo

včeraj –

Maribor : Kalcer Radomlje 0:0

danes –

Domžale : Koper 0:1 (Lamin Colley 47.; rdeči karton: Gaber Dobrovoljc 64., 2RK)

Celje : Bravo 17.30

Olimpija : CB24 Tabor 20.15

ponedeljek:

Mura – Aluminij 17.30