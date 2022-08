Realov sprehod do pete lovorike

David Alaba v 37. minuti in Karim Benzema v 65. sta nogometašem Real Madrida prinesla peti Uefin superpokal. Evropski prvaki so na Finskem z 2:0 premagali zmagovalce evropske lige iz Eintrachta iz Frankfurta, ki niso bili kos ekipi Carla Ancelottija.

Italijan je tudi v četrtem poskusu ostal nepremagan v prvem dejanju evropske sezone, pred tem je lovoriko osvojil z Milanom (2003, 2007) in Realom (2014). Na olimpijskem štadionu Paava Nurmija je bil beli balet veliko boljši, četudi do Nemci imeli napadalne ambicije.

Real se je s petimi naslovi izenačil z Barcelono in Milanom. To je bila ponovitev finala pokala državnih prvakov iz leta 1960, v katerem so Španci s 7:3 strmoglavili orle iz Frankfurta, ki bodo jeseni prvič zaigrali v ligi prvakov.

David Alaba je načel mrežo Frankfurta. FOTO: Jussi Nukari/AFP

Realova igralca Benzema in Vinicius Junior sta pred tekmo prejela nagradi za najboljšega igralca oziroma najboljšega mladega igralca lige prvakov v prejšnji sezoni.