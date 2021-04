To je kriminalno dejanje, vojna napoved nogometu (VIDEO)

Roy Keane (desno) in Gary Neville (levo) avgusta 2005 v majicah Manchester Uniteda. FOTO: Eddie Keogh/Reuters



Klube bi morali kaznovati z odvzemom točk

Gary Neville je bil gost pogovorne oddaje na Sky Sports TV. FOTO: Heino Kalis/Reuters

»Brezsramna šesterica« predsednikov angleških klubov. FOTO: Daily Mail

Čisti pohlep in nič drugega

Macron in Johnson proti

Podpredsednik evropske komisije za promocijo evropskega načina življenja Margaritis Schinas zavrača odločitev o odcepitvi 12 najbogatejših klubov. »Moramo varovati vrednote evropskega modela športa, ki temelji na različnosti in vključevanju,« je zapisal Schinas na twitterju, vendar ni napovedal morebitnih ukrepov zaradi kršenja pravil EU. Nestrinjanje z odločitvijo velikih klubov sta izrazila tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Boris Johnson.

Ferdinand: Vojna proti nogometu

»Trenutno vodstvo je izdalo klub, njegovo zgodovino, navijače in vso čarobnost, ki dela nogomet tako poseben. Odločitev, da se klub pridruži superligi, ni bila sprejeta v dialogu z navijači. Enostavno je dovolj. Vodstvo je pripravljeno tvegati ugled inštitucije, da bi pohlepno zasledovalo edini interes po dobičku.«

Tottenhamova navijaška skupina

Dvanajsterica klubov na stari celini je uradno potrdila, da bo ustanovila zaprto nogometno tekmovanje z delovnim naslovom superliga , o čemer smo obširno, in bo neposredna. Odločitev nekaterih najbogatejših klubov je sprožila oster odziv med navijači, zvezami in politiki. Med najbolj domiselnimi in konkretnimi je bil nekdanji angleški as»Več kot 40 let sem navijač Manchester Uniteda, todaz gnusom gledam na poskuse omenjenih klubov, za nameček to počnejo v času zdravstvene in gospodarske krize. Zveni kot šala … Liga brez tekmovanja, iz katereNarediti moramo vse, kar je v naši moči, da ustavimo ta. To je čisti pohlep in nič drugega, to nima nič z nogometom in našo 150-letno tradicijo. Nisem proti denarju v nogometu, tudi jaz sem ga zaslužil v nogometu in vanj vlagam zdaj, toda to nima smisla. To je kriminalno dejanje proti nogometu in proti navijačem največjega športa v tej državi!« je prepričan dolgoletni član Uniteda in angleške reprezentance.»Kako sploh upajoki tega našega pogovora sploh ne bi smeli poslušati?« se je Neville vprašal v oddaji na televiziji Sky Sports in dodal: »Ostro bi jih morali kaznovati. Odvzeti bi jim bilo treba točke in naj postane prvak Burnley. Manchester United, Liverpool in Arsenal bi se morali zavedati svoje tradicije, to res ni dobro.«Nevilla je dopolnil še en nekdanji član rdečih vragov, kontroverzni: »Lahko se le strinjam z Garyjem. Lastniki teh klubov ne bi mogli skrbeti manj za nogomet in navijače, to je le pohlep in nič drugega. To se je začelo dogajati s prihodom tujih lastnikov pred 20 in več leti, toda resnično gre tokrat zgolj za čisti pohlep.«Najmočneje nasprotujejo superligi prav na Otoku, ki bo prispeval največ klubov v zaprto tekmovanje, kar šest. Tamkajšnji mediji kar tekmujejo v tem, kdo si bo bolje privoščil pohlepne lastnike klubov (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal in Tottenham). Zanimivo fotografijo je objavil dnevnik Daily Mail, ki je ob portretih šesterice predsednikov zapisal »The shameless six« (brezsramnih šest) »... in njihovi evropski zavezniki« in dodal imena preostalih klubov (Real, Barcelona, Atletico, Juventus, Inter in Milan).Legenda angleškega nogometaje dejal, da je to vojna proti nogometu. »To je sramota in v nasprotju z vsem, kar nogomet pomeni,« je dejal za nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in zdaj strokovni komentator.