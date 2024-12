Oblak se veseli nove zmage, na pragu uspeha tudi Gorenc Stanković in Horvat

Nogometaši madridskega Atletica so s slovenskim vratarjem Janom Oblakom na čelu v šestem kolu lige prvakov upravičili vlogo favoritov. Pred svojimi navijači so s 3:1 (2:0) premagali igralce Slovana iz Bratislave.

Jon Gorenc Stanković je v Lillu igral do 85. minute. FOTO: Denis Charlet/AFP

Junak dvoboja je bil francoski reprezentant, ki je k zmagi »žimničarjev« prispeval dva gola; prvega v 42., drugega pa v 57. minuti. Gostitelje je sicer v 16. minuti v vodstvo popeljal Argentinec. Častni zadetek za Slovan, za katerega jeigral do 84. minute, je v 51. minuti z 11-metrovke dosegel Slovak

V drugi današnji zgodnjevečerni tekmi je Lille doma po hudem boju s 3:2 (2:1) strl odpor graškega Sturma. Za gostitelje so v polno zadeli Norvežan Osame Sahraoui (37.), Nizozemec Mitchel Bakker (45.+2) in Islandec Hakon Arnar Haraldsson (81.). Strelca za avstrijsko moštvo sta bila Gruzinec Otar Kiteišvili (45.+5) in Danec Mika Biereth (47.).

Jon Gorenc Stanković je za Sturm igral do 85. minute, takrat je v igro vstopil drugi slovenski član graške ekipe Tomi Horvat.