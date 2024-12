Uefa kaznovala Crveno zvezdo

Nogometaši Crvene zvezde, katere člana sta tudi slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, so v sredo doživeli peti poraz na šesti tekmi ligaškega dela v ligi prvakov, obenem pa dobili tudi kazen Evropske nogometne zveze Uefe za dogodke na prejšnji domači tekmi s Stuttgartom.

Beograjčani so sinoči izgubili v Milanu z 1:2, proti Stuttgartu pa so vpisali svojo edino zmago, slavili so s kar 5:1. Kar 89 tisoč evrov pa bodo morali plačati po kazni zaradi vedenja navijačev na tekmi z Nemci.

Uefa je v obrazložitvi kazni zapisala, da so navijači prižigali bakle, blokirali prehode, uporabljali laserje in skandirali sporočila, ki niso primerna za športni dogodek. Uefa je ob tem za dve leti pogojno Crveno zvezdo kaznovala z zaprtjem enega dela tribune za eno tekmo.