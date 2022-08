Angležinje čustveno pohvalila tudi britanska kraljica Elizabeta II.

Angleži so veseli in ponosni tudi dan po zmagi njihove ženske reprezentance v finalu evropskega prvenstva v Londonu. Anglija je premagala Nemčijo z 2:1, med junakinjami pa so se znašle predvsem obe strelki Ella Toone in Chloe Kelly ter selektorka Sarina Wiegman, ki so najbolj navdušile 87.192 navijačev na štadionu Wembley.

»Absolutno nerealne scene na Wembleyju! Velikanske čestitke neverjetnim levinjam. Ella Toone, moj poklon za zaključek tistega strela!« je denimo zapisal eden najboljših angleških napadalcev v tem stoletju Harry Kane.

Angleška selektorka Sarina Wiegman. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Chloe Kelly in strelka prvega gola Ella Toone FOTO: Molly Darlington/Reuters

»Celotno prvenstvo in vaš nastop na njem sta upravičeno dobila le pohvale. Toda vaš uspeh v resnici presega lovoriko, ki ste si jo zaslužile. Dale ste zgled drugim dekletom in ženskam za danes in prihodnje rodove. Upam, da boste ponosne na vpliv, ki ga imate na ta šport, najmanj tako, kot ste danes na vaše zmagoslavje,« je zapisala britanska kraljica Elizabeta II.

»Nogomet je prišel domov! Osupljiva zmaga levinj. Velike čestitke Sarini, Leah in celotni ekipi. Nogometna igrišča po vsej državi bodo kot še nikoli doslej napolnjena z dekleti in ženskami, ki jih je navdihnilo vaše zmagoslavje,« je zapisal tudi odhajajoči britanski premier Boris Johnson.

FOTO: Molly Darlington/Reuters

Kapetanka Leah Williamson, britanski princ William in Uefin predsednik Aleksander Čeferin. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

»Ne morem sestaviti skupaj besed, da bi opisal, kako veliko dela je bilo vloženega v to. Zelo sem ponosen, ne morem verjeti!« so bile besede, ki jih je zapisal nekdanji angleški napadalec Ian Wright.

»Kar so naredile levinje, je neverjetno in prekleto težko. To je potresni trenutek za šport v tej državi! Odlično opravljeno delo vseh,« pa je dodal dolgoletni nogometni reprezentant Gary Neville.