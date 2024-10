(INTERVJU) Victor Sanchez: Naš niz tekem brez poraza ni normalen

V nadaljevanju preberite:

»Odločilna ali najbolj privlačna je bila možnost, da se lahko z Olimpijo potegujem za lovorike,« je odkril Victor Sanchez, kaj je presodilo pri odločitvi o tem, ali sprejme ponudbo zeleno-belih. Po štirih mesecih je tako uspešno »zložil« Olimpijo, da je še brez poraza v tej sezoni, na vrhu lestvice v 1. SNL in še drugič zapored v konferenčni ligi. V četrtek bo odprla evropsko jesen v Nemčiji pri Heidenheimu. »Želim zmagati na vsaki tekmi,« je filozofija 48-letnega Madridčana, značajsko in nogometno oblikovanega v Realovi akademiji. V Realovem dresu je osvojil tudi naslov španskega prvaka, ko je bil njegov trener sloviti Italijan Fabio Capello. Kaj o njem pravi drugi Španec na Olimpijinem trenerskem stolčku po Albertu Rieri, ki je zdaj tudi njegov veliki tekmec v boju za slovenskega prvaka. So španski trenerji res najboljši, je nogomet v dobrem stanju, ima Olimpija prednost, ki so jo zasluži? To je le nekaj vprašanj, na katere je v pogovoru za Delo odgovoril navdušenec slovenskih kolesarskih šampionov Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja ter tudi košarkarskega asa Luke Dončića.