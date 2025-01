Lazio odpustil lastnika orla, simpatizerja skrajne desnice, zaradi golote

Privrženci nogometnega kluba Lazio so znani po izpadih na tribunah, predvsem v podporo desničarskim gibanjem. Fašistične parole na tribunah Olimpica niso redkost, ko igrajo sinje modri, maskota kluba pa je orel. Po vsaki tekmi se je z moštvom slikal pravi orel in njegov skrbnik Juan Bernabe, tudi sam kontroverzna osebnost, zdaj pa je sodelovanja konec, ker je Bernabe objavljal gole fotografije na družbenih omrežjih.

Bernabe in Pedro. Foto Ciro De Luca/Reuters

V preteklosti je bil Bernabe že suspendiran s strani kluba zaradi fašističnih pozdravov, po tekmi z Interjem leta 2021 so ga navijači posneli, kako v Lazievem dresu vzklika »Duce, Duce«, a to (očitno) ni bil dovolj dober razlog, da bi se z njim razšli. Zdaj pa se je skrbnik orla, ki je bil na tekmah Lazia prisoten vse od leta 2010, odločil za lepotno operacijo in vsadek v penis, kar je objavil tudi na družbenih omrežjih. Pri vodstvu kluba je poteza izbila dno.

»Šokirani smo. Klub in tudi orel ne moreta več biti poznana v povezavi z osebo, ki se poslužuje takšnega vedenja,« so zapisali v izjavi za javnost pri Laziu.