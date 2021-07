Legendarni topničar se na Otok vrača kot trener Crystal Palacea

Eden najboljših vezistov svoje generacije in nekdanji svetovni ter evropski prvak Patrick Vieira je z londonskim Crystal Palaceom sklenil pogodbo do konca sezone 2023/24. Trenersko pot je začel pri mladinski ekipi Manchester Cityja, nadaljeval pri New York FC, nazadnje pa je med julijem 2018 in decembrom 2020 vodil ekipo Nice v francoskem državnem prvenstvu.



Na 89 tekmah je moštvo vodil ob 35 zmagah, 21 remijih in 33 porazih. V sezoni 2018/19 je Nica osvojila sedmo, v prihodnjem tekmovalnem obdobju pa šesto mesto. V začetku decembra lani ga je vodstvo kluba odpustilo po petih zaporednih porazih.



Vieira je v času profesionalne kariere največji pečat pustil v dresu Arsenala, igral pa je med drugim tudi za AC Milan, Juventus, Inter Milano in Manchester City. Kariero je začel pri francoskem Drouaisu, v domovini pa je bil še član Toursa in Cannesa. Crystal Palace je po koncu minule sezone, v katerem so »orli« osvojili 14. mesto, zapustil nekdanji selektor angleške reprezentance in trener milanskega Interja ter Liverpoola Roy Hodgson.

