Lewandowski potopil afriške prvake

Nogometaši münchenskega Bayerna so se po pričakovanju prebili v zaključni dvoboj klubskega svetovnega prvenstva v Katarju. Zmagovalci evropske lige prvakov 2019/20 so v drugi polfinalni tekmi na štadionu Al Rayyan pred 12.000 gledalci z 2:0 (1:0) premagali igralce afriškega prvaka Al Ahli.



Oba gola je zabil poljski zvezdnik Robert Lewandowski; prvega v 17. minuti in drugega štiri minute pred koncem rednega dela tekme. Bavarci, ki lovijo šesto zmago v tem tekmovanju, se bodo v četrtkovem velikem finalu pomerili z nogometaši mehiškega Tigresa.



Prvaki Severne in Srednje Amerike ter Karibov so v prvem polfinalnem obračunu včeraj nekoliko presenetljivo z 1:0 (0:0) izločili nogometaše južnoameriškega prvaka Palmeiras. Edini gol na tekmi je v 54. minuti z bele točke dosegel Francoz Andre-Pierre Gignac.



Končno peto mesto so na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu zasedli igralci domačega Al Duhaila, ki so bili s 3:1 (1:0) boljši od južnokorejskega kluba Ulsan Hyundai. Za zmagovalce so v polno zadeli Edmilson Junior (21.), Mohamed Muntari (66.) in Ali Almoez (82.), za poražence pa je častni zadetek zabil Yoon Bit-Garam (63.).

