Lewandowski v dveh minutah prinesel zmago odlični Barci na clasicu

Zanimivo nogometno predstavo sta na clasicu v Madridu prikazala Real in Barcelona, mnogo bolj zadovoljni so bili po koncu večera Katalonci, ki so zasluženo slavili s 4:0. Robert Lewandowski je po slabi uri igre v razmaku manj kot 120 sekund odločil derbi, piko na i sta dodala Lamine Yamal in Raphinha.

Robert Lewandowski je junak el clasica z dvema zadetkoma. FOTO: Juan Medina/Reuters

Carlo Ancelotti je nekoliko spremenil taktiko in na agresiven pritisk napadalcev Barcelone je odgovoril z igro na preskok, ki pa ni prinesla želenega rezultata. Real je skušal Katalonce ujeti nepripravljene z žogami v globino, a so bili zelo disciplinirani pri postavljanju ofsajd zanke in napadalci belega baleta so se že v prvem polčasu sedemkrat znašli v prepovedanem položaju. Kylianu Mbappeju so upravičeno razveljavili dva zadetka, po prvem polčasu golov v Madridu ni bilo.

Nato pa je po slabi uri igre dvakrat udaril Lewandowski, najprej je lepo sprejel globinsko žogo Marca Casada in rutinirano zadel, dve minuti kasneje je Andriyja Lunina premagal še z glavo. Madridčani so bili na kolenih, nič bolje ni bilo niti po vstopu Luke Modrića, po golu najmlajšega strelca na clasicu v zgodovini Yamal v 77. minuti je bilo dvomov o zmagovalcu konec.

Najverjetnejši dobitnik zlate žoge Vinicius ml. je le nemočno opazoval razpad svoje ekipe. FOTO: Susana Vera/Reuters

Juriš Reala so Katalonci izkoristili še za četrti zadetek, prispeval ga je v zadnjem obdobju izvrstni Raphinha. Santiago Bernabeu je obnemel, kraljevi klub si je privoščil mini blamažo in v la ligi izgubil prvič po 42 tekmah. Barca je ušla na šest točk prednosti, predvsem pa so Katalonci še enkrat potrdili, da v tem trenutku igrajo zelo gledljiv, a tudi učinkovit nogomet, ki prinaša rezultate.