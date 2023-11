Bali so se Lionela Messija, pokopal jih je Nicolas Otamendi

Veliki derbi 6. kola južnoameriških kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 se je v Riu de Janeiru začel s polurno zamudo zaradi spopada policije z argentinskimi navijači na tribunah, končal z veliko žalostjo Brazilcev. Argentina je pripravila še en podvig na Maracani. Pred dvema letoma ji je Angel Di Maria na slovitem štadionu prinesel zmago z 1:0 v finalu Cope America, tokrat je bil Nicolas Otamendi junak uspeha z enakim izidom. Po njegovem golu z glavo v 63. minuti je Brazilija doživeli prvi domači poraz v kvalifikacijah za mundial nasploh – po 51 zmagah in 13 remijih.

Petkratni šampioni zemeljske oble in edini, ki so nastopili na vseh dosedanjih 22 SP, do letos še nikoli niso izgubili na treh zaporednih kvalifikacijskih tekmah. V pičlih 36 dneh so jih zdaj položili na pleča Urugvaj (2:0), Kolumbija (2:1) in branilci svetovnega naslova (1:0) po ogorčeni taktični bitki. Oslabljeni Brazilci so poskušali igrati po receptu, ki je pet dni prej prinesel Urugvajcem zmago v Buenos Airesu, Argentinci pa so potrdili, da imajo zrelo moštvo, ki je kos vsem izzivom.

Niso poskušali umirati v lepoti, po pragmatični predstavi so bili v njihovih vrstah najbolje ocenjeni vratar Emiliano Martinez ter stebra obrambe Otamendi in Cristian Romero. Lionel Messi je od začetka tožil zaradi bolečine v stegenski primikalki in moral z igrišča v 78. minuti.

Vzklikanje ole, ole ob sleherni podaji Argentincev v finišu tekme je bilo pretirano. Fernando Diniz

»Imeli smo več priložnost, zato končni izid ni pravičen. Slednjič so nas pustili na cedilu še naši privrženci. Seveda imajo pravico do mnenja, toda vzklikanje ole, ole ob sleherni podaji Argentincev v finišu tekme je bilo pretirano,« je potožil brazilski selektor Fernando Diniz. Njegov argentinski kolega Lionel Scaloni pa je presenetil z izjavo, da je morda zadnjič vodil reprezentanco. »Moštvo potrebuje trenerja z ogromno energije,« je dejal in odkorakal brez pojasnil.

Urugvaj niza uspehe

Odlično je na poti tudi Urugvaj. Nanizal je tri prepričljive zmage proti Braziliji (2:0), Argentini (2:0) in Boliviji (3:0). Ob zadnjem uspehu je Liverpoolov napadalec Darwin Nuñez dvakrat zatresel mrežo tekmecev in s petimi goli vodi na lestvici najboljših strelcev kvalifikacij za SP. Po tri zadetke sta zabila njegov rojak Nicolas de la Cruz in Argentinec Messi.

Izidi 6. kola: Brazilija – Argentina 0:1 (Otamendi 63.), Urugvaj – Bolivija 3:0 (Nuñez 15., 71., Villamil 39./avt), Paragvaj – Kolumbija 0:1 (Borre 11./11-m), Ekvador – Čile 1:0 (Mena 21.), Peru – Venezuela 1:1 (Yotun 17.; Savarino 54.).

Vrstni red: Argentina 15, Urugvaj 13, Kolumbija 12, Venezuela 9, Ekvador (-3) 8, Brazilija 7, Paragvaj in Čile po 5, Bolivija 3, Peru 2. Na SP se bo uvrstilo šest reprezentanc, ena bo dobila priložnost v dodatnih izločilnih bojih.

Kvalifikacije se bodo nadaljevale šele 4. septembra prihodnje leto. Med 20. junijem in 14. julijem bo namreč v ZDA 48. Copa America, na kateri bodo poleg desetih južnoameriških reprezentanc igrale Jamajka, Mehika, Panama, ZDA ter zmagovalca dvobojev Trinidad in Tobago – Kanada in Kostarika – Honduras.