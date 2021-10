Liverpoolov Portugalec blesti na dveh zelenicah: Jota v finalu ugnal Pedrija

Napadalni vezist Diogo Jota se je že večkrat izkazal na angleških zelenicah kot član Wolverhamptona in Liverpoola, Portugalec pa se odlično znajde v priljubljeni nogometni videoigri FIFA. Jota je v finalu prvega turnirja, v katerem so profesionalni nogometaši združili moči z najboljšimi igralci videoiger, premagal vezista Barcelone Pedrija.

Sodelovala sta tudi Chelseajeva napadalca Timo Werner in Callum Hudson-Odoi, branilec Paris Saint-Germaina Layvin Kurzawa, vezist Juventusa Weston McKennie in napadalec Manchester Cityja Ferran Torres. V finalu je bil izid 3:1, Jota pa je letos nekaj časa držal prvo mesto na svetovni lestvici Ultimate Team Champions, ko je teden zaključil z izkupičkom 30:0.

Jota je zadnji turnir odigral s Tekkzom (Fnatic), Pedri pa z Gravesenom (DUX Gaming). Jota and Tekkz sta v skupinskem delu osvojila prvo mesto ob Wernerju (SaNkHs/Case Esports), Adebayu Akinfenwi (Tom/Excel Esports) in Kurzawi (Team Gullit), Pedro in Gravesen pa sta bila boljša od McKennieja (RocKy/Team Vitality), Torresa (Matias/Team Heretics) in Hudson-Odoija (Lisa/JLingz esports).

O izjemnih spretnostih portugalskega nogometaša je nedavno spregovoril tudi youtuber Huge Gorilla, svetovni prvak iz leta 2017, ki je imel na njunem medsebojnem obračunu veliko težav. Jota v svoji ekipi računa na nekaj izjemnih posameznikov, med katerimi so nogometne legende Ronaldo, Pele in Ruud Gullit, pa tudi zvezde sedanjosti Brazilec Neymar in Francoz Kylian Mbappe.