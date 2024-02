Lovrićev Udinese praznih rok iz Genove

Nogometaši Udineseja so v 26. kolu italijanske lige izgubili na gostovanju pri Genoi z 0:2. Moštvo iz Genove je proti Videmčanom, pri katerih je Sandi Lovrić igral do 86. minute, hitro prišlo do lepe prednosti. Mateo Retegui in Mattia Bani sta v 36. in 40. minuti zadela za 2:0. V 49. minuti je Udinese, za katerega zaradi poškodbe še vedno ne igra Jaka Bijol, za nameček ostal še brez izključenega branilca Thomasa Kristensena.

Pred tem je Sassuolo doma izgubil proti Empoliju z 2:3, potem ko je Simone Bastoni dosegel zmagoviti gol v 94. minuti, zadnjeuvrščena Salernitana pa proti Monzi z 0:2. V petek je četrtouvrščena Bologna z 2:0 premagala Verono.

V nedeljo bo najprej Juventus igral proti Frosinoneju Matjaža Kamenšek Pahiča, Cagliari bo nato gostil branilca naslova Napoli, Lecce bo igral proti vodilnemu Interju, Milan pa proti Atalanti. V ponedeljek bo še Roma gostila Torino, Fiorentina pa Lazio.