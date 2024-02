Gerard Pique: Pep Guardiola in Lionel Messi sta najboljša na svetu

Nekdanji zvezdnik Barcelone Gerard Pique se je v pogovoru za televizijski kanal ESPN Argentina razgovoril o nekdanjih kolegih pri katalonskem velikanu. Začel je pri trenerju Pepu Guardioli in ga označil za genija.

»Je najboljši trener v zgodovini, a priznanje bo prišlo s časom in kontekstom. Kako nadzoruje igro in ustvarja nogomet, je spektakularno. Bere igro, predvideva, kaj se bo zgodilo, zna motivirati moštvo in ima vodstveno moč. Je genij in je rasel skupaj z najboljšim rodom nogometašev, kar jih je bilo v Španiji. Nemogoče ga je posnemati,« je bil iskren.

Lionel Messi je za nekdanjega soproga kolumbijske glasbene zvezdnice Shakire, s katero ima dva sinova, prav tako nedotakljiv.

»Če so še bili dvomi o tem ali je najboljši na svetu, jih je razblinil z naslovom svetovnega prvaka. Vidim ga srečnega, izpolnil je svoje sanje z naslovom svetovnega prvaka. Primerjali so ga z Maradono, ko je zmagal v Katarju, je užival bolj, kot če bi zmaga prej,« je povedal 37-letni Katalonec.

Še vedno živi za Barcelono, tekmovanje ... »Pogrešam slačilnico, vsako jutro razpravljam o življenju s soigralci, tekmujem. Dejstvo, da sem vse osvojil, bo dobilo svojo vrednost v prihodnosti,« je bilo odkrit Pique, ki je v 14 sezonah v dresu Barcelone osvojil osem naslovov španskega prvaka in tri v ligi prvakov. S špansko reprezentanco je branilec osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2010 in evropskega leta 2012.