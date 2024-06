Luka Zahović bo združil moči z Erikom Janžo

Slovenski nogometaš Luka Zahović bo po novem branil barve poljskega Gornika iz Zabrzeja. Osemindvajsetletni napadalec prihaja kot prost igralec iz Pogona Szczecina, pri Gorniku pa bo moči združil s slovenskim reprezentantom Erikom Janžo in prijateljem Filipejem Nascimentom, s katerim sta kot osnovnošolca igrala v akademiji lizbonske Benfice, so zapisali pri klubu. Zahović, sicer rojen v Guimaraesu na Portugalskem, je prve korake začel pri akademiji portugalskega kluba.

Zahović je v zadnjih štirih sezonah pri Pogonu na 123 tekmah zbral 26 golov in dodal 15 podaj. Najboljšo sezono je imel 2021/22, ki jo je končal z 11 goli in petimi podajami. Pred tem je 28-letnik igral pri Mariboru, vmes je bil posojen Veržeju, potem pa odšel na Nizozemsko k Heerenveenu. Nato je bil sprva posojen v Maribor in zatem tudi odkupljen. Oktobra 2020 se je preselil k Pogonu na Poljsko.

Slovenski nogometaš je s klubom iz Zabrzeja sklenil pogodbo do junija 2026 z možnostjo podaljšanja, so še dodali pri klubu.