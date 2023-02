Madridčane bo izzval afriški podprvak

Nogometaši afriškega podprvaka Al Ahlija iz Egipta so v drugem četrtfinalu klubskega svetovnega prvenstva v Tangerju z 1:0 premagali Seattle, prvaka Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

V dokaj enakovrednem boju je egiptovska ekipa do zmage prišla v 88. minuti, ko je z roba kazenskega prostora zadel Afša. Žoga je na poti proti golu še malce spremenila smer, tako da je bil vratar Stefan Frei brez moči. Al Ahli je sicer minuto pred tem zadel tudi prečko, streljal je Percy Tau.

Al Ahli, ki je v 1. krogu s 3:0 odpravil oceanijskega predstavnika Auckland, bo v polfinalu igral proti evropskemu prvaku Realu iz Madrida, zmagovalcu klubskega SP 2014, 2016, 2017 in 2018, pred tem pa še trikrat medcelinskega pokala. Tekma bo 8. februarja.

Že pred tem je azijski predstavnik Al Hilal iz Savdske Arabije v prvem četrtfinalu v Rabatu po enajstmetrovkah ugnal afriškega prvaka Wydad iz Casablance. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:1, so pa Savdijci zadeli vseh pet enajstmetrovk, medtem ko so domačini eno zgrešili.

Po prvem polčasu, ki je minil brez golov, je maroška zasedba povedla v 52. minuti, med strelce se je vpisal Ayoub El Amloud, ko je zadel po kotu s strelom z glavo.

Savdski Al Hilal je po strelih z bele točke izločil domači Wydad Casablanco, potem ko so bili nogometaši nezgrešljivi z bele točke. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Ko je kazalo, da bo Wydad napredoval v polfinale, pa je v sodniškem dodatku Yahya Jabrane dobil drugi rumeni karton, Al Hilal pa enajstmetrovko, ki jo je za 1:1 unovčil Mohamed Kano. To je sicer pred tem zakrivil Yahia Attiyat Allah z igro z roko.

Al Hilal bo v polfinalu v torek igral proti južnoameriškemu prvaku Flamengu iz Brazilije, zmagovalcu predhodnika tekmovanja – medcelinskega pokala – 1981.

Tekma za tretje mesto in finale bosta 11. t. m.. Tekmovanje gostita štadion Ibn Batouta v Tangerju, ki sprejme 65.000 gledalcev, in štadion princa Moulaya Abdellaha v Rabatu, ki sprejme 60.000 ljudi.

Lanski prvak je londonski Chelsea, ki je v finalu premagal južnoameriškega prvaka Palmeiras.

Denarne nagrade so na letošnji izvedbi enake kot na prejšnji. Zmagovalec bo prejel 4,6 milijona evrov, finalist 3,7 milijona €, tretjeuvrščeni 2,3 milijona €, četrtouvrščeni 1,8 milijona €, poraženca 2. kroga po 0,9 milijona €, zadnja ekipa na turnirju pa bo dobila 0,46 milijona €.