Real z deseterico ni bil kos Levanteju

Hitra izključitev Militaa

Eder Militao je moral že v deveti minuti zapustiti zelenico. Foto: Javier Barbancho/Reuters

Thibaut Courtois je v 64. minuti ustavil enajstmetrovko. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Špansko prvenstvo, sobotni rezultati 21. kola

Moštvo Levanteja je v 21. kolu španskega prvenstva pripravilo presenečenje in v gosteh premagalo madridski Real z 2:1.Aktualni španski prvaki so bili poraženi četrtič v prvenstvu in tretjič na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih, kjer so med drugim predčasno izpadli iz superpokalnega tekmovanja in se poslovili tudi od pokalnega tekmovanja V prvenstvu zaenkrat ostajajo na drugem mestu, v kolikor pa bo vodilni Atletico v nedeljo osvojil vse tri točke, se bo oddalji na dvomestno prednost.Madridčani so se na domači tekmi hitro znašli v težkem položaju, saj je branilecv 9. minuti kot zadnji igralec nepravilno ustavil prodirajočegain si prislužil rdeči karton.Realu se to sprva ni poznalo, saj je le dve minuti kasneje dosegel vodilni gol. Po globinski podajije iz protinapada zadelLevante je izenačil v 32. minuti, ko jepodal na levo stran kazenskega prostora, žogo pa je odlično zadelin jo poslal v mrežo.Pri Realu je v 60. minuti v igro vstopilin le dve minuti zatem storil prekršek na robu kazenskega prostora, glavni sodnikpa je po posredovanju sistema VAR dosodil enajstmetrovko. Odgovornost za strel je prevzelin ustrel v desno stran, vratarpa se je izkazal z obrambo.Marti Roger se je nato v 78. minuti odkupil za svojo napako, ko je s približno enajstih metrov neubranljivo zadel v levi kot in svojemu moštvu priboril veliko zmago.Vodilni Atletico zbo jutri gostoval pri Cadizu in lahko z zmago pobegne na 10 točk, v nedeljo pa bo igrala tudi Barcelona, ki lahko z zmago nad Athleticom ujame Real na drugem mestu.Real Madrid – Levante 1:2 (Asensio 13.; Morales 32., Roger 78.)Eibar – Sevilla 0:2 (Ocampos 28./11m, Jordan 55.)Valencia – Elche (18.30)Villarreal – Real Sociedad (21)