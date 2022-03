Man. City visoko, Liverpool tesno – zdaj zmenek v polfinalu

Angleška velikana, ki bosta otoške barve branila v četrtfinalu lige prvakov, se bosta zdaj pomerila v polfinalu, drugi par je povsem londonski: Chelsea – Crystal Palace. City in Liverpool se bosta pomerila v Manchestru.

Najvišjo zmago je morda malce presenetljivo v nedeljo slavil Palace, ki je s kar 4:0 odpravil Everton. V obračunu nekoč odličnih vezistov Franka Lamparda, nekdanji vezist West Hama in Chelseaja zdaj vodi Liverpoolčane, in Patricka Vieiraja, ki sedi na klopi londonskih orlov, je bilo moštvo postavnega Francoza prevelik zalogaj za liverpoolske modre. Po zadetkih branilca Marca Guehija in napadalca Jeana-Philippa Matetaja so prvi polčas dobili z 2:0, nato je podajalec pri drugem golu Wilfried Zaha v 79. minuti zadel še sam, v 87. minuti pa je na končnih 4:0 povišal Will Hughes.

Podobno prepričljiv je bil državni prvak Manchester City, ob polčasu je bil v Southamptonu izid še 1:1, zadela sta Raheem Sterling v 12. minuti in Aymeric Laporte (avtogol) v 47. minuti, nato se je ekipa Pepa Guardiole spet prebila v ospredje v 62. minuti, ko je bil z najstrožje kazni natančen Kevin De Bruyne. Med 75. in 78. minuto sta nato delo bliskovito hitro dokončala rezervista Phil Foden in Riyad Mahrez.

Liverpool je pri drugoligašu Nottingham Forestu slavil z golom Dioga Jote v 78. minuti, branilec naslova Chelsea je že v soboto proti še enemu drugoligašu, Middlesbroughu – za katerega kljub drugačnim napovedim ni igral slovenski reprezentant Andraž Šporar – brez večjih težav slavil z 2:0 in končal letošnjo največjo pravljico tekmovanja. Boro je na poti do četrtfinala namreč izločil Manchester United in Tottenham.