Manchester City še naprej diha za ovratnik Liverpoolu

Nogometaši Manchester Cityja so v 26. kolu angleške lige gostovali pri Bournemouthu in zmagali z 1:0. Tako še naprej zaostajajo zgolj za točko za vodilnim Liverpoolom.

City je prišel do vodstva v 24. minuti, ko je zadel Phil Foden. To je bil tudi edini gol na tekmi, na kateri so imeli gosti veliko večjo posest, medtem ko sta bili ekipi pri strelih precej bolj enakovredni.

Tretjeuvrščeni Arsenal je gostil Newcastle. Londončani so že po prvem polčasu vodili z 2:0, potem ko je avtogol dosegel Sven Botman, zadetek pa Kai Havertz. Nemec je nato podal za tretji Arsenalov gol, ki ga je dosegel Bukayo Saka v 65. minuti, Jakub Kiwior pa je štiri minute pozneje zadel za 4:0. Joe Willock je v 84. minuti zgolj ublažil poraz črno-belih.

Pred tem je Aston Villa ugnala Nottingham Forest s 4:2 in se zasidrala na četrtem mestu. Douglas Luiz je zadel dvakrat za gostitelje, po enkrat še Ollie Watkins, s 14 goli tretji strelec lige, in Leon Bailey.

Manchester United je po štirih zaporednih zmagah doživel poraz. Na Old Traffordu ga je ugnal Fulham z 2:1. Calvin Bassey je popeljal goste v vodstvo v 65. minuti, izenačil je Harry Maguire v 89., zmagoviti gol pa je dosegel Alex Iwobi v 97. minuti.

Brighton je igral 1:1 z Evertonom, točko je domačemu moštvu, ki je od 81. minute igralo z možem manj, v 95. minuti prinesel zadetek Lewisa Dunka. Crystal Palace je s 3:0 odpravil Burnley, pri čemer je slednji od 35. minute igral brez izključenega Josha Brownhilla.

Tekma med Chelseajem, ki ga čaka finale ligaškega pokala z Liverpoolom, in Tottenhamom je bila preložena. Že v sredo je Liverpool s 4:1 premagal Luton Town.