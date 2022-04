Manchester United potrebuje operacijo srca

Nemški nogometni trener Ralf Rangnick, ki bo do konca sezone vodil nogometaše Manchester Uniteda, je pred derbijem z Arsenalom spregovoril o težavah, ki pestijo klub v zadnjih letih. Rdeči vragi namreč nikakor ne najdejo stabilne forme, ki jih je krasila do leta 2013, ko je na šampionski način odšel v nogometni pokoj legendarni trener Alex Ferguson – tudi v sezoni 2012/13 z naslovom najboljšega v premier league.

»Ne potrebuješ očal za analizo trenutnih razmer v klubu, saj ni vprašanje, ali je United v težavah in kakšne so te težave. Vprašanje je le, kako jih rešiti. Ne zadostujejo drobne spremembe. V zdravstvu bi rekli, da bi morali klubu operirati srce,« je zatrdil Rangnick, ki ga bo po koncu sezone na klopi Manchester Uniteda zamenjal dosedanji Ajaxov trener Erik Ten Hag.

Nove igralce morata krasiti pravi odnos in močna energija

Ralf Rangnick FOTO: Javier Barbancho Reuters

»Če bo klub opravil nujno spremembo smeri, če se zaveda problema in če bodo vsi v klubu iskreno stali za izvajalci teh sprememb, potem bi se lahko izšlo in bo United spet na vrhu. Verjamem, da za to ne potrebuje treh let, zadostuje že ena pravilno usmerjena sezona,« je zatrdil nemški strokovnjak in Ten Haga opisal kot značajsko dobrega trenerja, ki bo potreboval močno podporo lastnikov pri prenovi udarnega moštva.

»Nove igralce morata krasiti pravi odnos in močna energija, tako enostavno je,« je dodal Rangnick pred sobotnim derbijem z Arsenalom, torej pred klubom, ki sta na Otoku najmočneje zaznamovala prehod iz 20. v 21. stoletje.