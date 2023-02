Manchester United za hip prehitel City, oba zdaj bližje Arsenalu

Manchester City je s 3:1 doma premagal Aston Villo in zdaj za Londončani s tekmo več zaostaja tri točke. Manchester United je bil v gosteh z 2:0 boljši od Leedsa in njegov zaostanek za mestnim tekmecem tako ostaja nespremenjen. S tekmo več zaostaja dve točki.

City je imel že v prejšnjem kolu priložnost, da se Arsenalu približa, a je ni izkoristil. Ponovitve tega si zasedba Pepa Guardiole ni smela privoščiti, zato je krenila na vse ali nič, zmago pa si je praktično zagotovila že v prvem polčasu, ko so se med strelce vpisali Rodri v četrti, Ilkay Gündogan v 39. ter Riyad Mahrez, ki je v sodnikovem dodatku izkoristil najstrožjo kazen.

Gostje so v 61. minuti prek Ollieja Watkinsa zaostanek zmanjšali, a zmage prvakov niso ogrozili. Še pred mestnimi tekmeci se je zmage veselil ManUnited in vsaj za nekaj ur prehitel osovražene »meščane«. Pred štirimi dnevi so rdeči vragi proti Leedsu na domačem igrišču iztržili zgolj točko (2:2), tokrat pa so bili v gosteh uspešnejši. Skozi vso tekmo je bil ManUnited boljši tekmec, vratar David de Gea je sicer ubranil nekaj nevarnih strelov domačih, toda gosti so imele lepše priložnosti, ob koncu so dve vendarle tudi izkoristili. Prvo v 80. minuti Marcus Rashford, drugo pa pet minut pozneje rezervist Alejandro Garnacho.