Guardiola: Daleč je London

Manchester City ni izkoristil priložnosti, da bi se Arsenalu približal na dve točki zaostanka na vrhu premier league, trener Pep Guardiola pa je vzrok za poraz proti Tottenhhamu z 0:1 (Harry Kane) pripisal tudi »izčrpajočemu« izletu v London.

»Priti v London je tako, kot potovati na sever Evrope,« je dejal Guardiola, čigar ekipa je imela devet dni premora pred dobrih 300 km dolgo vožnjo iz Manchestra v severni London. »Štiri ure in pol vožnje z avtobusom do hotela, to je tako utrujajoče,« se je pritoževal Katalonec: »Zdaj nas čaka še pot nazaj, potem pa se bomo pripravljali na tekmo z Aston Villo.«

Harry Kane je bil edini strelec na derbiju. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Za Man. City je Tottenhamov štadion zaklet, tam še ni dosegel gola in je izgubil vseh pet tekem. »Slejkoprej bomo premagali tudi ta urok,« je še dodal Guardiola. Arsenal je v soboto izgubil pri Evertonu, vendar ohranil pet točk naskoka pred Cityjem, se je pa Manchester United približal na osem točk zaostanka.