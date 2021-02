Maribor, Mura in Celje plačujejo davek za priprave v Turčiji

V nadaljevanju preberite:



Če bi bilo mogoče, bi pri Mariboru, Muri in Celju zavrteli čas nazaj in izbrali drugo prizorišče za priprave za drugi del nogometne sezone, ki so ga začeli brez zmage. Kako so se že po 180 minutah razdelile vloge in kdo se bo potegoval za prvaka in še za dve vstopnici za Evropo? Kdo je še zatajil pri Mariboru?