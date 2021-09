Mariborčani zamudili priložnost, da bi že ujeli zeleno-bele

Aluminij : Bravo 0:1 (0:0)



Športni park, gledalcev 200, sodnik David Šmajc (Kr) 7; strelec: 0:1 – Memić (Maružin, 63); Aluminij: Janžekovič 6, Ploj 6 (od 89. Kmetec –), Azemović 6, Bolha 5,5, G. Pečnik 6, Prša 6, Nkama 6, Marinšek 5,5 (od 89. Pušaver –), Đerlek 5,5 (od 60. T. Pečnik 5,5), Brest 5,5 (od 60. Kidrič 5,5), Kadrić 6 (od 72. Bizjak –), trener: Oskar Drobne 5,5; Bravo: Josipović 6, Jakšić 6, Križan 6,5, Drkušić 6,5, Španring 6, Nsana 6 (od 90. Kirm –), Trdin 6, Trontelj 6, Ogrinec 6, Maružin 6,5 (od 82. Bajde –), Memić 6,5 (od 75. Sever –), trener: Dejan Grabić 6,5; posest žoge v %: 53:47; streli: 4:4; na vrata: 2:2; koti: 6:2; prekrški: 17:10.



Mura : Koper 0:0



Štadion Fazanerija, gledalcev 1500, sodnik Matej Jug (Tolmin) 6,5; Mura: Obradović 7, Karamarko 6,5, Maruško 6,5, Gorenc 6 (od 71. Lotrič 6), Horvat 6, Kozar 6, Šturm 6,5, Mandić 6 (od 70. Karničnik 6,5), Maroša 6 (od 70. Kous 7), Klepač 5,5 (od 82. K. Cipot –), Mulahusejnović 5,5 (od 82. Škoflek –), pomočnik trenerja: Damjan Ošlaj 6; Koper: Adam 7, Palčič 6,5, Žužek 6,5, Rajčević 6,5, Bručić 6,5 (od 81. Novoselec –), Jelić Balta 6,5, Bešir 5,5 (od 61. Oštrek 6), Vešner Tičić 6, Simić 5,5 (od 46. Parris 6), Barišić 6, Osuji 6 (od 78. Colley –), trener: Zoran Zeljković 6; posest žoge v %: 50:50; streli: 7:6; na vrata: 5:3; koti: 3:1; prekrški: 8:8.



Domžale : Maribor 3:3 (0:1)



Športni park Domžale, gledalcev 1800, sodnik Roberto Ponis (Kp) 6; strelci: 0:1 – Vrhovec (28), 0:2 – Žugelj (Vrhovec, 49.), 1:2 – Alić (Jurilj, 51.), 1:3 – Mudrinski (Žugelj, 61.), 2:3 – Ibričić (79., 11-m), 3:3 – Husmani (87); Domžale: Mulalić 6, Žinič 6 (od 85. Podlogar –), Klemenčič 5,5, Šoštarič Karić 5,5, Alić 6, Husmani 6,5, Markuš 6 (od 73. Pišek 6,5), Ibričić 6, Jurilj 7, Jakupović 5,5 (od 73. Dobrovoljc 6,5), Vuk 6,5, trener: Dejan Đuranović 6,5; Maribor: Jug 6, Mutavčić 6 (od 46. Koderman 5,5), Martinović 5,5, Voloder 5,5, Sikošek 6, Vrhovec 7, Makoumbou 6, Repas 6 (od 64. Kronaveter 6), Požeg Vancaš 6 (od 90. Mitrović –), Žugelj 7 (od 80. Sellouki –), Mudrinski 6,5 (od 80. Vipotnik –), pomočnik trenerja: Radovan Karanović 5,5; posest žoge v %: 49:51; streli: 13:14; na vrata: 6:6; koti: 5:6; prekrški: 12:18.



Olimpija : Kalcer Radomlje 2:3 (2:1)



Štadion Stožice, gledalcev 500, sodnik Nejc Kajtazović (Kr) 4; strelci: 1:0 – Nukić (31, 11-m), 1:1 – Kregar (40.), 2:1 – Nukić (Balde, 45.), 2:2 – Guzina (83), 2:3 – Šarić (87); Olimpija: Vidmar 4, Pavlović 4, Crnomarković 5,5, Delamea Mlinar 5,5, Boakye 5, Elšnik 5,5, Tomić 5,5, Ziljkić 5,5, Sešlar 6 (od 72. Kapun 5), Aldair 6, Nukić 6,5, trener: Savo Milošević 5; Radomlje: Marjanović 6, Mužek 6 (od 60. Guzina 6,5), Žulj 6, Guček 6, Primc 6 (od 89. Nuhanović –), Zabukovnik 6,5, Božić 6 (od 90. Jazbec –), Blaić 6, Kregar 6 (od 69. Varga 6), Pogačar 6,5 (od 89. Nikolić –), Šarić 7, trener: Rok Hanžič 7; posest žoge v %: 55:45; streli: 17:8; na vrata: 5:5; koti: 9:2; prekrški: 14:14.



Danes: Celje – CB24 Tabor (17.00)



Najboljši strelci: 6 – Nukić, 5 – Ziljkić, Barišić, 4 – Stančić, Bongongui, Parris; podajalci: 4 – Tomić, 3 – Parris, Balde, Memić, Ziljkić, Maroša, Krivičić, Lotrič, Trontelj, Šporn.



Pari 12. kola: Radomlje – Aluminij (1. oktober), Tabor – Domžale, Maribor – Olimpija (oba 2. oktobra), Bravo – Mura, Koper – Celje (oba 3. oktobra).

Savo Milošević ni bil najboljše volje. FOTO: Jure Eržen/Delo

Zeleno-beli iz napake v napako

Murin napadalec Nardin Mulahusejnović ni bil kos nekdanjim soigralcem. FOTO: Medeispeed.

Radovanu Karanoviću se je v Domžalah nasmihala še druga zmaga na mariborskem trenerskem stolčku. FOTO: Mediaspeed

V Domžalah Maribor zapravil 2:0 in 3:1

Pred velikim sobotnim derbijem v Ljudskem vrtu sta ga Olimpija in Maribor dobro lomila. Veliko bolj zeleno-beli, ki so si privoščili neverjeten spodrsljaj in so izgubili proti zadnjim Radomljam, potem ko so še v 82. minuti imeli prednost z 2:1. Maribor je v Domžalah zapravil vodstvo z 2:0 in 3:1, na koncu je iztržil le točko. Spodrsljaja velikih je izkoristil Bravo, ki se je po minimalni zmagi v Kidričevem zavihtel na vrh lestvice, Mura in Koper sta se razšla brez golov. Koprčani se v sredo lahko vrnejo na vrh, saj v zaostali tekmi 4. kola gostijo Domžalčane.Pošteno sta ga polomila. Marsikateri Olimpijin navijač si je v soboto zvečer privoščil še veliko močnejše in sočnejše besede. Zadnji Radomljani so namreč v razburljivi desetminutni končnici poraz z 1:2 spremenili v zmago s 3:2 in pri tem imeli pomoč obeh Nejcev, zeleno-belega v vratihin glavnega sodnikaNič ni bilo od pričakovane Olimpijine tretje zaporedne zmage, skoka na vrh lestvice in osmega zaporednega poraza Radomelj, toda posledice šokantnega zaključka so še hujše od poraza: v sobotnem velikem derbiju v Ljudskem vrtu bo Olimpija igrala brez najboljših strelcevin. »Pa kaj vam je. Uničili ste derbi,« se je domači trenerše pred zadnjim sodnikovim žvižgom razburjal in čudil Kajtazovićevim odločitvam »po pravilih službe« brez kančka občutka.Ni se motil, Nukićev prekršek za drugi rumeni karton v 82. minuti, ki je sprožil potres, je bila čista nesreča ali nerodnost, za katero rutinirani sodnik, kot je Kajtazović, ne bi smel vleči iz žepa kartona. Tudi rumeni karton za Ziljkića v sodniškem dodatku je bolj ali manj spadal v kategorijo slabe sodnikove presoje ali res slabega večera, v katerega je šel povsem nezbran in nepripravljen.Kako oslabljena bo v derbiju Olimpija, razkriva strelska statistika: od Olimpijinih 17 golov v dosedanjem delu prvenstva sta jih Mustafa in Almedin zabila 11.Hkrati drži, da prvega gola, ki ga je Nukić dosegel z bele točke, ne bi smelo biti, saj je Kajtazović zmotno ocenil stik gostujočega branilcain strelca, ki je padel kot pokošen, čeprav je on stopil na branilčevo stopalo. Tudi Olimpija je s predstavo izzivala nesrečo, čeprav je Nukić tik pred odhodom na premor po znova lepi podajiatraktivno dosegel že šesti ligaški gol.Po sodniškem Nejcu je v srhljivi končnici stvari v svoje roke vzel še vratarski Nejc. Radomljanom je v 83. minuti z nespretnim posredovanjem pri izbijanju žoge podaril izenačenje. Tudi pri prvem gostujočem golu je bil asistent domači fant,. Žogo je po prej izgubljeni žogi Erica Boakyeja nerodno izbijal, pravzaprav jo je »nacentriral« za gol nekdanjega Olimpijinega upa. Darilo je spremenil v svoj prvi gol v 1. SNL. Pavlović je imel prste vmes tudi pri tretjem golu Radomljanov. Spet je slabo izbijal žogo, ki jo je v nadaljevanju v mrežo mimo nemočnega Vidmarja z roba kazenskega prostora poslal. In tudi po tem golu je na svoj račun prišel Kajtazović. Celotno gostujočo klop je kar izstrelilo, stekli so se veselit gola z moštvom, davek čustvenega in zgodovinskega dogodka za Radomljane pa je plačal trener. Kajtazović mu je pokazal rdeči karton.Domžalski posladek ni prinesel zmagovalca, nekaj več razočaranja pa je bilo v gostujoči zasedbi, ki je zapravila vodstvi z 2:0 in 3:1. Sodnikje dopustil odprto igro in se večkrat zmotil. Tudi ob podpori VAR ni bilo vse »čisto«, razplet pa je kar pravičen. Pri prvem in tretjem mariborskem golu bi lahko Ponis »potegnil« za Domžalčane, toda tudine bi smel dočakati konca tekme na igrišču. Za udarec s komolcem proti najboljšemu Mariborčanu– razpoložen je bil tudi– si je zaslužil najmanj rumeni karton (bil bi drugi) ali kar izključitev. K domžalski vrnitvi v igro je deloma pomagal tudi mariborski vršilec dolžnosti trenerja