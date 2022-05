Maribora ne gre odpisati v boju za naslov

Slovenska klubska nogometna sezona se bliža koncu. Tako v pokalu kot prvenstvu je v boju za lovoriko Koper, če je liga privlačna zaradi relativne izenačenosti, pa spet bode v oči na splošno dokaj skromen obisk tekem. Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović pravi, da glede na kakovost nogometa obisk ni na primerni ravni.

Sezona 2021/22 je že floskularno pokazala to, da v prvoligaški konkurenci lahko vsak premaga vsakogar. Dejansko pa je bil skozi sezono najbolj konstanten Koper, ki mu odlično kaže v boju za drugi državni naslov. Za piko na i pa ga v sredo čaka še finale pokalnega tekmovanja proti Bravu.

»Tudi to sezono, kot nekaj zadnjih, se je pokazalo, da je liga zelo izenačena. Tako za prvo mesto, uvrstitev v evropska tekmovanja kot za obstanek v ligi se klubi borijo do zadnje tekme, kar ligi dviga zanimanje. Tudi sama kakovost nogometa je na korektni ravni,« je v pogovoru za STA povedal Mijatović.

Koper ima po 34 krogih dve točki prednosti pred Mariborom, ki lovi svoj 16. naslov, tretje in četrto mesto zasedata Olimpija in Mura, najslabše pa kaže Aluminiju in Taboru. V boju za strelskega kralja vodi Mariborov Ognjen Mudrinski s 16 goli, med podajalci pa prednjačita Mitja Lotrič iz Mure in Matic Vrbanec iz Celja s po sedmimi asistencami.

FOTO: Voranc Vogel

»Ni velikih razlik med klubi, denimo, Radomlje so bile po jesenskem delu zadnje, pa so se spomladi dvignile. Liga premore kakovostne igralce, strelce ... Pri Mariboru se je res izkazal Ognjen Mudrinski, škoda pa za Maksa Barišića, ki zaradi poškodbe ne more igrati, sicer bi bil Koper verjetno še boljši. Ampak je pa to odprlo prostor za druge igralce, ki so stopili v ospredje. Ob vsem tem pa je opaziti tudi stabilnost nekaterih klubov, pri čemer je vzorčen primer Bravo,« je svoje vtise o sezoni strnil predsednik.

Krovna zveza si iz leta v leto želi povečati obisk na štadionih. Zadnja leta je na obisk močno vplivala pandemija novega koronavirusa, kljub vsemu pa tudi po odprtju stadionov obisk ni na želeni ravni. Po podatkih uradne strani prve lige si vsako tekmo v povprečju ogleda 919 gledalcev. Kot običajno pri obisku sicer prednjači Maribor.

»Gre za večplasten problem, eno je abstinenca zaradi covida, zaradi česar se razmere še niso normalizirale, potem je tu dejstvo, da je vseh pet tekem na krog v televizijskih prenosih, nekaj pa je tudi na samem udobju na štadionih. Dejstvo je, da imamo problem, kako privabiti gledalce na štadione. Tukaj moramo tako klubi kot zveza še veliko delati na promociji in privabljanju ljudi na štadione. Glede na kakovost nogometa obisk tekem vsekakor ni na primerni ravni,« je povedal Mijatović.

To sezono je prvič v polni uporabi videotehnološka pomoč sodnikom Var. »Var pomeni zajeten zalogaj. Resda se financira iz Uefinega programa Hattrick in Fifinega programa Forward, a je vseeno del proračuna NZS. Letno govorimo od 400.000 do 500.000 evrov. Ampak pomembno je, da klubi zaradi tega niso finančno prikrajšani in se Var ne financira iz sredstev prodanih pravic ali drugih sredstev, ki jih NZS namenja klubom,« je pojasnil prvi mož zveze in se dotaknil tudi kritik Vara.

»Var je odpravil veliko napak, ne more pa vseh. Ogromno je mejnih zadev, toda ko govorimo s klubi, je večina mnenja, da je bil Var prava rešitev,« je menil Mijatović in na to, da se, kot je bilo večkrat videti tudi v Sportklubovi tedenski nogometni oddaji, igralci pogosto ne strinjajo z razlago mejnih odločitev, dodal: »Sodniki se vedno in tekoče seznanjajo s pravili in navodili ter spremembami. Tudi klubom so vedno na razpolago za pojasnitev pravil, tudi uporabe Vara in novosti. Strinjam se in pričakujem, da so razlage predstavnika sodniške organizacije bolj jasne in konsistentne, ko gre za določene situacije, ki se analizirajo v javnosti. Pravila in navodila so namreč jasna in nedvoumna, čeprav se situacija od situacije lahko razlikuje.«

Kar nekaj negodovanja med ljubitelji prve lige je bilo tudi zaradi dejstva, da le eden od ponudnikov ponuja Sportklubove kanale, na katerih je večina nogometnih tekem. A kot pravi predsednik, je bil dogovor s Sportklubom najboljša rešitev.

FOTO: Roman Šipić

»Denar iz televizijskih pravic gre v celoti klubom in jim omogoča lažje delovanje. Tega, da ima Sportklub, kjer je večina prenosov tekem, le približno polovica ljudi v Sloveniji, NZS ne more spremeniti. To je stvar ponudnikov. Prva tekma je na Šport TV in je ustrezno pokrita. Dejstvo pa je, da če bi uredili drugače, kot je zdaj, bi za klube iztržili veliko manj. Vseh ciljev žal ne moremo zasledovati hkrati. Denimo, nekatere naše medijske hiše ponudbe sploh niso oddale, RTV Slovenija je oddala ponudbo samo za tako imenovani prvi izbor in ponudila veliko manj,« je pojasnil predsednik NZS, ki ga zdaj čaka obisk vrhuncev sezone.

Najprej bo v sredo finale pokala. Za naslov se merita Koper in Bravo. »Oba kluba igrata relativno dobro, Koper se v prvenstvu bori tudi za naslov prvaka, Bravo pa je konstantno dober in igra všečen nogomet. Mislim, da so v finalu možnosti 50:50. Bi pa na finale v Celje povabil gledalce, saj bo zagotovo dobra tekma in lep nogometni dogodek,« je napovedal Mijatović in se ozrl še na razplet ligaškega dela.

V tem je prišlo do novega zasuka. Mariboru je spodrsnilo pri Bravu, medtem ko je Koper svoje delo opravil po pričakovanjih in ima zdaj dve točki prednosti na lestvici. Pred zadnjima dvema krogoma je bila situacija obrnjena.

»Zadnja dva kroga bosta res zanimiva. Možnosti Maribora in Kopra so po mojem dokaj enakovredne, ne glede na trenutno točkovno prednost Kopra. Menim, da bomo prvaka dobili šele po zadnjem sodnikovem žvižgu. Kdor koli osvoji naslov prvaka, ne bo nezasluženo. Je pa v zadnjih letih res postal kar običaj, da je napeto vse do konca v ligi, ki je zato še toliko bolj zanimiva.«