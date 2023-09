Finci zmagali v Astani, Stožice nared za spopad s Severno Irsko (20.45)

Slovenska nogometna reprezentanca bo v Stožicah sprejela nov izziv v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo od 14. junija do 14. julija 2024 v desetih nemških mestih. Peti tekmec Slovenije v boju za euro je Severna Irska, izrazito neugodna ekipa za Slovence, ki so jo v dosedanjih petih tekmah premagali le enkrat.

V skupini H, v kateri četrtek prinaša tri tekme – Danska bo zvečer napadla San Marino –, je že končana ena tekma. V Astani sta se namreč pomerila Kazahstan in Finska, derbi doslej vodilnih reprezentant skupine H pa je pripadel »Suomijem«, ki so bili boljši z 1:0 (0:0). Zmagoviti gol je v 78. minuti zabil Oliver Antman, napadalec danskega kluba Nordsjælland. Ta pomeni, da bodo Finci, ki so doslej osvojili že ducat točk, tudi po petem kolu na vrhu lestvice v skupini H.

Oliver Antman se je takole veselil zmagovitega gola. FOTO: Pavel Mihejev/Reuters

Slovenija bo v tem kvalifikacijskem ciklu v nedeljo odigrala še tekmo v gosteh proti San Marinu, preostala nedeljska para v skupini H sta Kazahstan – Severna Irska in Finska – Danska. Ob idealnem razpletu preostalih dvobojev lahko torej Slovenci v nedeljo z morebitno zmago na Apeninih zgolj pridobijo.

Slovenija - Severna Irska 0:0 (20:45)

Slovenija: Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

Severna Irska: Peacock-Farrell; Brown, Evans, McNair; Kennedy, Saville, Charles, Hume; McMenamin, Price, D. Charles

Sodnik: Marco Guida (ITA)