Matjaž Kek lahko upravičeno načrtuje novo presenečenje

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je papirnati avtsajder skupine C, toda selektor Matjaž Kek lahko upravičeno goji optimizem in snuje presenečenje, kar bi bila že zgodovinska prva zmaga Slovenije na evropskih prvenstvih. Dotlej lahko navijači z veseljem pričakujejo tri spektakle na kultnih nemških štadionih v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu.

Kek je razplet žreba pospremil z dvoumnim smehljajem, saj bi bilo vendarle lahko »lažje«, malo verjetno pa »težje« za Slovenijo. Anglija je top predstavnik iz bobna 1, za Dansko bi lahko trdili podobno iz bobna B – gotovo bi bilo znosnejše igrati z Romunijo ali Albanijo –, tudi Srbija je iz bobna 4 bolj neugodna, kot bo katerikoli zmagovalec marčevskih dodatnih kvalifikacij.