Matjaž Kek že danes razmišlja o Slovaški in obisku Dalmacije

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Gorenjskem, kjer bo vadila do tekem s Severno Makedonijo in Gibraltarjem. To bo zadnji test Slovencev pred ključnim spopadom v bitki za svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Preverite, kakšne rešitve išče slovenski selektor Matjaž Kek in o čem razmišlja tri mesece pred trojčkom pomembnih tekem.